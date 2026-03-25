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0050達8張…高股息配市值型「二刀流」超強防禦力！存股哥無懼千點震盪

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥分享無懼大盤千點震盪持續買進0050，並提倡高股息搭配市值型的二刀流策略，不僅攻防一體更能利用質押加速資產累積。中央社
存股哥分享無懼大盤千點震盪持續買進0050，並提倡高股息搭配市值型的二刀流策略，不僅攻防一體更能利用質押加速資產累積。中央社

＊原文發文時間為3月24日

今天買進750股元大台灣50（0050），張數提升到8張，成本均價54.15，帳面報酬$162,000（37.4%），從二月底大盤開始劇烈震盪，報酬率少了13%左右，但沒有關係，起起伏伏都是正常的，持續累積張數比較重要。

去年5-6月時直接用股票質押買了5張0050，當時的高點現在來看又變成低點，歷史總是驚人的相似，所以我相信近期的暴漲暴跌等到幾年後再回頭看，也不過是小到足以忽略的一點點波動而已。

目前用高股息+市值型的二刀流打法個人心得是非常強，要現金流有現金流，要資本利得有資本利得，還可以用股票質押當加速器，能進能退、攻防一體、動靜兼具，在目前動不動就千點跌幅的市況，依舊有相當充足的防禦力。

存股人沒在管高股息比較強還是市值型強，真正厲害的投資人不管怎麼買都能賺，在網路上開辯論大會也不能讓你的口袋多個幾百萬，要看的是你自己的方法到底可不可以實際兌現在現實生活中比較重要。

高股息的部位已相當充足，今年下半年開始就會改為市值型為主、高股息為輔的買法，看看可不可以在今年結束前提升到15張，以目前的現金流來看應該是滿有機會的。

◎感謝 槓桿存股哥 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 市值型 現金流 高股息 報酬率 ETF

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