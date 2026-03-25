短債ETF 抗震力強

近期全球地緣政治緊張，金融市場波動明顯升溫。3月以來，主、被動的原型債券ETF平均下跌1.14%，其中，短天期債券ETF表現出色，展現抗震能力，包含國泰US短期公債（00865B）、群益0-1年美債、中信美國公債0-1以及永豐1-3年美公債在內的ETF逆勢上漲逾2%。

國泰US短期公債經理人陳韻竹指出，主要受到三大因素支撐。首先，美元指數走勢維持強勢，在全球美元資產需求不減的情況下，推升新台幣計價短天期美債ETF價格表現。其次，從資金動能觀察，避險情緒增強使全球資金積極尋找具防禦效果的資產，美國國庫券因其高信用評級與高度流動性，被視為市場震盪下的主要資金去處，短債ETF因此受惠。

第三個關鍵在於利率環境。市場普遍預期高利率將延續，短債對利率變動的價格反應相對有限，能減緩利率波動對債券價格造成的壓力。整體而言，如國泰US短期公債在內的短債ETF具備類現金特性，在高波動環境下受避險資金青睞，建議投資人可將其納入核心防禦配置，提升資產組合韌性。

中國信託投信表示，通膨預期升溫推動長端殖利率走揚，地緣政治風險進一步擴大信用利差，加上新台幣兌美元貶值帶動海外收益換算效益下，美元短債成為相對受益標的。近期資本市場震盪劇烈，中信美國公債0-1具備極短天期、利率波動敏感度低、信用品質最高等特性，可望成為投資組合中相對可靠的資金避風港。

群益1-5Y投資級債經理人曾盈甄表示，從存續期間來看，3月來，長債資金流入明顯減少，避險資金轉向存續期間較短的券種，顯示市場動盪之際，避險資金更偏好具備低波動特性的短債，以強化投資組合的防禦性，其中，1-5年期的投資等級債不僅存續期短，資產品質無虞，也能同步提供收益，適度配置相關ETF有助於強化投資組合防禦力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。