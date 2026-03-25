金融ETF 躍明日之星

AI崛起讓資訊科技類股成為投資市場當紅炸子雞，金融業也同步受惠，並進一步躍升投信ETF發行募集新主題，成為掌握產業創新、成長及息收機會的新亮點。

根據投信投顧公會統計，近期陸續募集送件的金融主題主被動ETF，包括復華投信已在本周開募復華金融股債雙收傘型基金，為國內首檔金融主題主動式ETF；主動復華金融股息ETF（00998A），以股息率突出的歐洲金融股為主軸，搭配美國及日本金融股、Fintech金融創新科技股為輔；主動復華金融債息ETF（00986D）則預計以息收6-7%、存續期間8-12年，具寡占地位的成熟國家金融債為主，透過傘型主題掌握全球金融股債市契機。

此外，華南永昌全球未來金融ETF、安聯加密科技與金融創新主動式ETF、聯邦美國金融創新ETF等三檔主被動式ETF，皆鎖定金融產業創新投資商機，目前處於送件審核中。

主動復華金融股息經理人張正宇表示，金融業近年積極導入AI新科技提高生產力、降低人事成本，加上金融監管逐步放鬆，使資金運用更有效率，提升金融業投資價值，此外，隨全球經濟與財富增長，帶動資產管理、投資與借貸需求上升，支持金融業獲利長期成長。

也因為產業結構蛻變，帶動金融股權重逐年攀升，目前在MSCI全球指數中占比僅次資訊科技類股位居第二大，股價也擺脫以往牛皮印象。據統計，截至去年底止，MSCI金融指數過去五年含息累積報酬率達124.7%，與資訊科技的128.5%旗鼓相當。

張正宇指出，由於金融股波動性相對較小，加上同時擁有產業創新、成長及息收題材特色，將是科技股以外的重要配置，提供投資人在AI之外，另一個投資好選擇。

安聯投信表示，主動式ETF近年快速壯大，主題和策略也愈趨多元，希望以多主題與靈活的策略，幫助投資人抓住更多潛在投資機會。

主動安聯台灣ETF經理人施政廷建議，成長型布局可聚焦具備高技術護城河與產業進入門檻的企業，如AI相關供應鏈、半導體先進製程、IP／ASIC；防禦型配置則以現金流穩定且具備高殖利率的價值型標的，如生技新藥族群、金融與電信等，利用其與科技股低相關性的特性，為資產組合增添一層抗震保護墊。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。