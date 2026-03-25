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中信009819 瞄準AI基建

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

生成式AI熱潮蔓延，隨著各式嶄新應用推陳出新，科技巨頭也發現AI相關基礎建設「跟不上」的事實，開始大力投資。這也代表AI投資將從上半場的先進晶片競逐，轉向下半場的AI基礎建設拚場，而AI新基建的主架構完全離不開「算力」及「電力」。

中國信託投信總經理陳正華指出，全球現在最熱門的還是AI，輝達執行長黃仁勳提出的五層蛋糕，中國信託投信這次推出中信數據及電力ETF（009819），就是對應到第三層的基建（算力）跟第五層的能源。搭配中信既有的半導體ETF與電池儲能ETF，應用與模型相關ETF，組成全方位「AI投資艦隊」，為投資人把AI產業鏈做到一站到位。009819將於4月7日至10日展開募集，為投資人打造完整AI版圖。

009819經理人陳雯卿表示，若將AI比作人體，數據中心負責複雜的資料處理與運算，扮演著「大腦」的角色；而電力則是支撐所有設施運作的「心臟」，負責提供運算所需的能源，兩者相輔相成，構成AI新基建的主架構。在雲端服務巨頭（CSP）逐年擴大資本支出的背景下，數據中心處於供不應求狀態。

「能算、能記」還不夠，還得「能傳」。陳雯卿指出，近期AI使用量大增，但用戶偶爾會遇到「AI幻覺」，也就是算力與傳輸力受限，導致必須降低運算消耗，卻使得搜尋與生成結果不如預期、甚至出現錯誤，凸顯AI基礎建設仍跟不上使用需求。雖然AI正從各面向顛覆舊有生活方式，但便利的背後仍須仰賴龐大的網通基建設施，以突破傳輸高牆。

此外，龐大的傳輸也帶來巨大的能源消耗。根據統計，單次AI搜尋的耗電量已超越傳統搜尋的20倍，而AI工廠數據中心的耗電量更是傳統中心的30倍以上。美國銀行（BOA）預計，在數據中心與機櫃設計趨向緊湊的驅動下，2030年前美國電力需求將以17%的速度高速成長。目前從電力周邊設備到核心發電裝置，皆已出現供不應求警訊。特斯拉執行長馬斯克也曾預言，繼晶片短缺後，市場將面臨變壓器與電力短缺。

陳雯卿指出，AI多元且得以延伸應用的前提，需得力於更大規模的數據中心以及電力供應。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

生活方式 資本支出 電力

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