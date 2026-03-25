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台股ETF魅力無法擋 0050、009816等受益人皆增逾30萬

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

中東緊張情勢引發市場對油價及通膨的不安情緒，總計2月底美以伊衝突以來，台美兩地股市皆遭遇逆風，但多檔台股ETF受益人數仍逆勢成長，包括元大台灣50（0050）、凱基台灣TOP50（009816）受益人增加都逾30萬人。

法人表示，中東情勢詭譎多變，川普發言牽動市場敏感神經，激化市場避險情緒，台股受惠AI應用持續擴張，驅動企業獲利持續朝雙位數成長，台股經濟成長能見度相對高，遂成戰事開打三周以來的資金避風港；市值型ETF具備掌握台股後市成長紅利優勢，高股息型ETF具備股息緩衝下檔風險，在市場劇烈波動之際，吸引投資人湧入。

凱基台灣TOP50 ETF研究團隊表示，受惠AI需求持續熱絡，台灣近期外銷訂單表現亮眼，累計今年前兩月，外銷訂單總額達1,407.8億美元，年增41.3%，整體接單動能強勁。

展望3月，隨著工作天數恢復正常，加上AI與雲端運算需求不減，外銷訂單有望較2月顯著成長。

儘管短期須留意地緣政治風險對能源價格與運輸成本的影響，是否進一步干擾終端消費需求與企業投資信心，但回歸基本面考量，AI 發展正由「模型訓練」大步邁向「商業落地應用」，帶動推論算力需求全面爆發。在這波基礎設施投資熱潮下，台灣硬體供應鏈受惠甚深，台股中長期基本面依然穩健，建議關注技術領先、訂單能見度高且財務穩健的大型龍頭廠商；同時兼顧風險控管與報酬追求，採取適度分散策略，在市場波動中把握產業成長機遇，實現資產長期增值目標。

主動群益科技創新經理人陳朝政表示，短期來看，在戰爭的影響下，台股將劇烈震盪。然而長期來看，AI在企業資本支出持續投資，以及相關應用持續落地下，長期發展明確，預期包含載板、設備、半導體、光通訊、記憶體等相關族群仍將持續受惠產業趨勢的發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

雲端運算 中東情勢 受益人數

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