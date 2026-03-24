ETF再添兩檔新兵 00996A、00988B 25日掛牌

ETF市場再增添兩檔新兵，分別為台股主動式ETF-主動兆豐台灣豐收（00996A）和被動式債券ETF-玉山嚴選非投債（00988B），雙雙將於25日在上市櫃中掛牌。

主動兆豐台灣豐收自3月16日成立，採季配息，保管銀行為元大銀行，經理人王仲良，經理費0.8%、保管費0.04%，以最新數據來看，規模為8.92億元，淨值9.82元，目前持股52檔，前十大成分股及權重依序為台積電6.49%、台達電4.12%、聯發科3.63%、臻鼎-KY 3.55%、華邦電3.29%、台光電子3.01%、創意電子2.81%、奇鋐科技2.40%、矽力-KY 2.15%、旺矽2.06%。

展望台股，主動兆豐台灣豐收團隊表示，台股短線仍須留意中東地緣政治風險再度升溫，尤其美國直接介入，可能使市場避險情緒升高，通膨與成長風險交錯影響，加劇波動，高估值個股亦面臨評價修正壓力，資金有機會轉向能源、貴金屬及軍工國防等具防禦特性的族群。

中長期而言，主動兆豐台灣豐收團隊對台股仍維持偏多看法，主要受惠於美國四大CSP持續上修資本支出，加上台積電今年資本支出達520至560億美元，帶動整體產業動能。

玉山嚴選非投債自3月16日成立，採月配息，保管銀行為第一商業銀行，經理人施沛昇，規模為15.46億元，依規模來看經理及保管費都是0.16%，淨值19.99元，追蹤指數為ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數，以最新數據來看，目前ETF持有成分債券檔數為45檔、持債比重52.58%。

玉山嚴選非投債是玉山投信首檔ETF，看好投資人對於配息型ETF的高度需求，該ETF瞄準月配息債券ETF市場，鎖定票面率7.5%以上非投資級債，且在流動性等考量上，百分百投資成熟國家，且八成聚焦美國企業，以月配息設計，打造「存債」更有感、適合投資人作為核心資產的債券ETF。

玉山嚴選非投債量化經理團隊指出，為了增加投資人在資金運用的彈性，凸顯債券資產既有優勢，玉山嚴選非投債最快將於6月首次配息，未來以月月有收益方式，搭配玉山嚴選非投債追蹤指數嚴選高票息特性，提升投資人對於債券ETF的存債感。

統計近十年累積報酬率，在較高票息的優勢搭配時間累積下，玉山嚴選非投債追蹤指數累積報酬達93.9%，高於全球非投資等級債券指數同期間的78.4%表現，也展現出挑選高票息債券並配合嚴控風險的表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。