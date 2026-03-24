持續看多台股 五檔ETF擠進成交量前十名、主動式就占兩名

台股24日開高，一度衝上33,361.46點，但不敵近日的套牢賣壓，終場下跌110.26點，收在32,612.24點，跌幅0.33%，成交量6,643.52億元。觀察成交量前十名中，ETF有五檔入榜，其中主動式ETF就占了兩檔；成交值排行前十中僅台達電（2308）上漲，記憶體、載板股重挫。

24日成交量前十名分別為群創（3481）、力積電（6770）、主動統一台股增長（00981A）、華邦電（2344）、凱基台灣TOP50（009816）、南亞科（2408）、群益台灣精選高息（00919）、燿華（2367）、元大台灣50反1（00632R）、主動復華未來50（00991A）。分析成交量前十名，ETF持續出現低接買盤，23日主動式ETF僅00981A入榜，24日再新增一檔00991A。

觀察00981A持股和00991A持股，清一色都是高價或權值類科技股。00981A持股有台積電（2330）占9.5%，台光電（2383）7.4%，台達電6.6%，奇鋐（3017）6.2%，健策（3653）、金像電（2368）、旺矽（6223）、智邦（2345）持股權重都超過5%。00991A持股有台積電占17.5%，群聯（8299）8.3%，台光電7.9%，南亞（1303）6.5%，欣興（3037）5.6%，台達電5.5%。

主動式台股ETF吸引投資人持續加碼，受益人數已連續22周創高，最新來到974,109人，直逼百萬大關。統一投信投研團隊表示，台股短線呈現大幅區間震盪走勢，但AI成長動能強勁，帶動相關供應鏈獲利持續成長，台股長線仍呈現多頭。

00992A經理人陳朝政指出，台股隨著評價面走高，股市波動難免，近期盤勢震盪加劇，不過，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，中長線還是持續看好。

成交值部分，前十名分別為台積電、南亞科、力積電、華邦電、群聯、台達電、華通（2313）、南電（8046）、奇鋐、穩懋（3105）。觀察名單發現，僅台達電收盤上漲，其餘都下跌，先前火熱的族群如記憶體、ABF載板都跌勢較重。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。