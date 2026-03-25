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00631L分割成賭局！股民激動喊：下周不是暴賺就是崩盤

聯合新聞網／ 綜合報導
元大台灣50正2（00631L）將於31日進行1拆22的分割，預計吸引更多散戶進場。PTT股民形容投資正2如同賭博，部分人樂觀預期短線行情激烈，但也有網友持保守看法，提醒分割不改實際價值。 中央通訊社
元大台灣50正2（00631L）將於31日進行1拆22的分割，預計吸引更多散戶進場。PTT股民形容投資正2如同賭博，部分人樂觀預期短線行情激烈，但也有網友持保守看法，提醒分割不改實際價值。 中央通訊社

元大台灣50正2（00631L）於24日進行分割前最後交易，市場關注度升溫，也引發PTT股板熱烈討論。有網友轉貼新聞後直言，分割後恢復交易「不是暴漲就是暴跌」，形容投資正2如同賭博，掀起網友對高槓桿ETF風險與機會的兩極看法，多數留言圍繞「All in」與「賭一波」的投機氛圍。

根據媒體報導，00631L預計以1拆22進行分割，股價將回落至約20元水準，降低投資門檻，並於31日恢復交易。該ETF追蹤台灣50指數兩倍報酬，長期績效顯著，吸引資金進駐，投資人數已達8.3萬人。法人指出，在AI與半導體帶動下，台股多頭趨勢未變，正2商品成為放大報酬的重要工具，分割後可望吸引更多散戶進場。

一名網友在PTT發文以戲謔語氣表示，「不賭玩什麼正2」，強調投資00631L本質就是高風險押注，並自稱將All in布局，預期分割後迎來大行情。其言論將投資行為明確定義為「賭局」，反映部分投資人對槓桿ETF的操作心態，也帶動討論熱度。

多數網友回應呈現高度投機共識，不少人直言「歐印正二」、「賭一波」，認為分割後因價格降低，將吸引大量散戶進場，短線行情可期。部分投資人則分享自身持股經驗，認為即使歷經關稅戰或震盪仍未出場，顯示對長期趨勢仍具信心；也有人樂觀預期分割後交易熱度升高，有機會複製過往分割後上漲走勢。

然而，另一派網友則持保守甚至悲觀看法，提醒分割並不會改變實際價值，「只是變便宜的錯覺」，並指出在震盪盤中操作正2可能被波動侵蝕報酬。也有人擔憂分割期間暫停交易等同「被關廁所」，若期間市場出現劇烈變化將無法即時應對。此外，亦有聲音認為正2最佳進場時機已過，或直言「這一個月績效很差」，呼籲避免盲目追高，整體討論呈現高風險與高報酬並存的市場情緒。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00631L元大台灣50正2 報酬 績效 槓桿ETF

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