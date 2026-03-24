美伊戰火震盪台股！00961受益人數狂飆破3成奪冠、009803展超強抗跌韌性

昨日美股因美國總統川普宣布暫停對伊朗能源基礎設施打擊五天，為外交斡旋爭取時間，四大指數強勢回彈。道瓊工業指數狂飆631點，標普500與那斯達克指數亦分別上漲逾1.1％及1.4％，同步創下一個半月來最佳單日表現。

然而，川普難以捉摸的「TACO交易」持續攪動全球資本市場，市場方向難以預測；台股24日雖受美股激勵以大漲340點開出，但高檔追價意願不足，指數開高走低，終場大跌110.26點，收在32612.24點。

近期在美伊戰火引發的劇烈震盪下，市場資金正悄悄進行乾坤大挪移。觀察近一個月台股ETF受益人數增幅前段班，資金明顯向市值型、高股息及特定科技主題靠攏。其中，FT臺灣永續高息（00961）以高達32.47％的月增率奪冠，國泰台灣領袖50（00922）與富邦摩台（0057）亦分別繳出31.14％與27.07％的驚人增長。

緊追在後的保德信市值動能50（009803）、富邦科技（0052）、元大電子（0053）及元大台灣50（0050），受益人數月增率皆落在14％至20％之間；野村臺灣新科技50（00935）與中信綠能及電動車（00896）也獲近一成增長。

值得注意的是，相較於加權指數近月下跌3.44％，部分ETF展現出極強的抗跌韌性。例如保德信市值動能50近月僅微跌1.94％，元大電子、野村臺灣新科技50與富邦摩台跌幅也控制在2％左右，不僅有效抵禦戰火帶來的系統性風險，績效更是直接打贏大盤。

法人分析，當前台股面臨「基本面與籌碼面強勁，卻受消息面干擾」的格局，儘管企業獲利等基本面數據亮眼，且內外資籌碼底氣仍在，但川普的政治語言與中東地緣政治風險，導致消息面與籌碼面出現嚴重不同步。在這種高檔震盪、方向未明的環境下，資金流向已給出答案：股票ETF買盤持續湧入市值型、部分高股息及主動式ETF，而債券ETF雖持續流出但流速已見放緩。

展望後市，市場專家建議，在川普政策與地緣政治雙重夾擊下，投資人操作應以「防禦中帶攻擊」為核心，面對歷史高檔的震盪期，建議可逢低布局具備長線保護短線優勢的市值型ETF，或是具有穩定息收護體的高股息ETF，以抵禦突發性的消息面衝擊。

近月台股ETF受益人數增幅前10

代號 股票名稱 收盤價(元) 近一個月漲幅(%) 受益人數月增率 00961 FT臺灣永續高息 9.89 -3.04 32.47% 00922 國泰台灣領袖50 27.52 -9.17 31.14% 0057 富邦摩台 222.85 -2.81 27.07% 009803 保德信市值動能50 15.2 -1.94 20.65% 0052 富邦科技 44.13 -3.65 17.43% 0053 元大電子 166.75 -2.2 16.52% 0050 元大台灣50 74.4 -3.88 14.72% 00935 野村臺灣新科技50 36.65 -2.34 9.96% 00896 中信綠能及電動車 20.49 -5.09 9.25% TWA00 加權指數 32612.24 -3.44

資料來源: CMoney (2026.03.24)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。