美伊戰火震盪台股！00961受益人數狂飆破3成奪冠、009803展超強抗跌韌性
昨日美股因美國總統川普宣布暫停對伊朗能源基礎設施打擊五天，為外交斡旋爭取時間，四大指數強勢回彈。道瓊工業指數狂飆631點，標普500與那斯達克指數亦分別上漲逾1.1％及1.4％，同步創下一個半月來最佳單日表現。
然而，川普難以捉摸的「TACO交易」持續攪動全球資本市場，市場方向難以預測；台股24日雖受美股激勵以大漲340點開出，但高檔追價意願不足，指數開高走低，終場大跌110.26點，收在32612.24點。
近期在美伊戰火引發的劇烈震盪下，市場資金正悄悄進行乾坤大挪移。觀察近一個月台股ETF受益人數增幅前段班，資金明顯向市值型、高股息及特定科技主題靠攏。其中，FT臺灣永續高息（00961）以高達32.47％的月增率奪冠，國泰台灣領袖50（00922）與富邦摩台（0057）亦分別繳出31.14％與27.07％的驚人增長。
緊追在後的保德信市值動能50（009803）、富邦科技（0052）、元大電子（0053）及元大台灣50（0050），受益人數月增率皆落在14％至20％之間；野村臺灣新科技50（00935）與中信綠能及電動車（00896）也獲近一成增長。
值得注意的是，相較於加權指數近月下跌3.44％，部分ETF展現出極強的抗跌韌性。例如保德信市值動能50近月僅微跌1.94％，元大電子、野村臺灣新科技50與富邦摩台跌幅也控制在2％左右，不僅有效抵禦戰火帶來的系統性風險，績效更是直接打贏大盤。
法人分析，當前台股面臨「基本面與籌碼面強勁，卻受消息面干擾」的格局，儘管企業獲利等基本面數據亮眼，且內外資籌碼底氣仍在，但川普的政治語言與中東地緣政治風險，導致消息面與籌碼面出現嚴重不同步。在這種高檔震盪、方向未明的環境下，資金流向已給出答案：股票ETF買盤持續湧入市值型、部分高股息及主動式ETF，而債券ETF雖持續流出但流速已見放緩。
展望後市，市場專家建議，在川普政策與地緣政治雙重夾擊下，投資人操作應以「防禦中帶攻擊」為核心，面對歷史高檔的震盪期，建議可逢低布局具備長線保護短線優勢的市值型ETF，或是具有穩定息收護體的高股息ETF，以抵禦突發性的消息面衝擊。
近月台股ETF受益人數增幅前10
|代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|近一個月漲幅(%)
|受益人數月增率
|00961
|FT臺灣永續高息
|9.89
|-3.04
|32.47%
|00922
|國泰台灣領袖50
|27.52
|-9.17
|31.14%
|0057
|富邦摩台
|222.85
|-2.81
|27.07%
|009803
|保德信市值動能50
|15.2
|-1.94
|20.65%
|0052
|富邦科技
|44.13
|-3.65
|17.43%
|0053
|元大電子
|166.75
|-2.2
|16.52%
|0050
|元大台灣50
|74.4
|-3.88
|14.72%
|00935
|野村臺灣新科技50
|36.65
|-2.34
|9.96%
|00896
|中信綠能及電動車
|20.49
|-5.09
|9.25%
|TWA00
|加權指數
|32612.24
|-3.44
資料來源:CMoney (2026.03.24)
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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