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美伊衝突拖累台股！陳重銘曝股災換股戰術：抱800張彰銀伺機轉進00663L

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
財經專家陳重銘解析美伊衝突下的台股應對策略，呼籲投資人切勿恐慌。中央社
財經專家陳重銘解析美伊衝突下的台股應對策略，呼籲投資人切勿恐慌。中央社

近期受美伊衝突升溫影響，台股3月以來震盪加劇。財經專家陳重銘在影音中分享股災應對策略，呼籲投資人切勿恐慌，應先檢視手中持股。

他透露自己正評估「換股」操作，計畫將手中具防禦力、相對抗跌的800張彰銀（2801），逐步轉向跌勢較猛、已修正約18%的國泰臺灣加權正2（00663L），以爭取未來反彈時的更高報酬。

面對股市回檔，陳重銘指出，若持有基本面良好的公司或原型ETF，不需過度擔憂，反而可趁機逢低加碼、攤平降低成本；他強調長期依然看好台股表現，主因是獲利持續成長的台積電占大盤權重約44%，能為台股提供有力支撐。

針對資金有限或滿手股票的投資人，陳重銘建議善用股災進行換股。他分析，若研判戰爭為短期突發事件且台股長期趨勢向上，便可將資金從抗跌標的轉移至跌深的產品。

他提醒，股災正是檢視持股的最佳時機，若發現過去買錯標的或市場出現跌深好機會，不妨趁大盤回檔時調整資產配置，為未來的反彈行情提前做好準備。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

陳重銘 台積電 美伊衝突 彰銀 股災 00663L國泰臺灣加權正2 ETF

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