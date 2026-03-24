海外股票 ETF 近期漲幅 00988A 表現亮眼

美伊中東戰事進入第四周，市場情緒反覆擺盪，觀察規模前十大海外股票型ETF近三個月績效，主動統一全球創新（00988A）、主動元大AI新經濟（00990A）都有雙位數的漲幅表現，其中00988A一個月、兩個月、三個月股價漲幅全居冠。

將時間拉近來看，在近一個月表現中，十檔ETF僅有00988A與統一FANG+（00757）力守正報酬，分別上漲1.6%與0.2%，其餘全面下跌。近兩個月的走勢，00988A上漲11.7%，00990A漲8.8%，以及被動ETF的中信中國高股息（00882）也小漲1.3%之外，其餘七檔全數盡墨。

展望後市，主動統一全球創新ETF經理人陳意婷表示，2026年被視為AI Agent元年，隨著 AI Agent（如Open Claw）滲透率提升，Token消耗量呈指數型增長，Gartner預估2028年前，全球AI推理消耗的算力將是訓練的3倍以上。由於算力資源稀缺，美國、中國大型CSP業者陸續開始漲價，有利其營收成長。

產業上鎖定AI供應鏈、能源、基建、國防及衛星供應鏈，持續看好記憶體、光通訊及電力設備，以及可維持強勢定價能力產業。

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