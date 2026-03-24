快訊

經典賽／鄉民挖出3位台美混血好手！強打捕手康威爾曾與高志綱合影

白宮相中伊朗領導人是他！美官員點名「熱門人選測試中」背景曝光

高雄富邦BOT工地鋼筋砸傷2車 1小時後才發現還有移工被砸喪命

聽新聞
0:00 / 0:00

海外股票 ETF 近期漲幅 00988A 表現亮眼

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美伊中東戰事進入第四周，市場情緒反覆擺盪，觀察規模前十大海外股票型ETF近三個月績效，主動統一全球創新（00988A）、主動元大AI新經濟（00990A）都有雙位數的漲幅表現，其中00988A一個月、兩個月、三個月股價漲幅全居冠。

將時間拉近來看，在近一個月表現中，十檔ETF僅有00988A與統一FANG+（00757）力守正報酬，分別上漲1.6%與0.2%，其餘全面下跌。近兩個月的走勢，00988A上漲11.7%，00990A漲8.8%，以及被動ETF的中信中國高股息（00882）也小漲1.3%之外，其餘七檔全數盡墨。

展望後市，主動統一全球創新ETF經理人陳意婷表示，2026年被視為AI Agent元年，隨著 AI Agent（如Open Claw）滲透率提升，Token消耗量呈指數型增長，Gartner預估2028年前，全球AI推理消耗的算力將是訓練的3倍以上。由於算力資源稀缺，美國、中國大型CSP業者陸續開始漲價，有利其營收成長。

產業上鎖定AI供應鏈、能源、基建、國防及衛星供應鏈，持續看好記憶體、光通訊及電力設備，以及可維持強勢定價能力產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

經理人 美國 供應鏈

延伸閱讀

主動式台股ETF 受益人連22周創高！這五檔ETF同高

主動式台股ETF今年來檔檔打敗大盤 00992A強漲31%是大盤兩倍

光通訊不甩 Fed 放鷹集體回神 00988A 衝新高居主動式 ETF 第一

網友喊「都給你家漲就好了！」00988A 橫掃績效王榜單、股價再創新高

相關新聞

0050、009816殺盤撿誰好？杉本點「爆發力、穩定度」差異：跌到35％是機會區

近期台股市場波動劇烈，讓不少投資人開始質疑市值型ETF的佈局時機。對此，財經Youtuber杉本在最新影片中指出，市場下行時的配置調整，遠比判斷進場點更重要。杉本針對老牌龍頭元大台灣50（0050）與新型態的凱基臺灣TOP50（009816）進行深度拆解，提供投資人在震盪市況下的實戰生存法則。

00401A配息比高股息還香？揭密掩護性買權2大優缺點…這類人最適合買

新推出的摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）具掩護性買權特性，投資人可享受股息與權利金收入，配息殖利率高於高配息ETF。雖然對保守型投資者有吸引力，但在股市上漲時可能績效不如大盤。

不配息反而更夯！009816逆勢爆紅…伊森：台積電限縮43％對決0050勝算曝光

凱基台灣TOP 50 ETF（009816）逆勢崛起，上市僅一個月資產規模達655億元，吸引市場關注。此ETF不配息，強調複利效應與節稅優勢，並設有單一股權重上限以降低集中風險。

0056殖利率逼近10％還能買嗎？楚狂人：進場前先看懂配息「3大關鍵」

0056年化殖利率逼近10%，引發市場熱議。然而，專家提醒投資者需留意配息來源、持股結構及操盤績效，了解其長期穩定性，避免僅因高殖利率而衝動進場。

00631L今「1拆22」前最後交易日 3月31日恢復交易

ETF股王元大台灣50正2（00631L）即將以1拆22進行分割，24日為分割前最後交易日，後續3月25日起暫停交易，至3月31日恢復交易，屆時將成為市場上最便宜的台股正2 ETF。

危機入市！海外股票 ETF 受益人3月來增逾5萬人、美股 ETF人氣最旺

自美以伊戰爭以來，衝突未見降溫，油價飆升引發市場對於通膨與景氣前景的擔憂，全球股市波動劇烈，不過仍有不少投資人在股市震盪回調之際，選擇危機入市，透過海外股票ETF逢低卡位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。