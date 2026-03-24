FANG+ 指數增美光 統一這ETF成分股延伸到記憶體

根據指數公司ICE Data Indices報告，尖牙指數（FANG+ Index）在3月的季度調整中，成分股出現變動，將新增全球記憶體龍頭美光，並剔除資安股CrowdStrike，進一步補齊指數在AI硬體基礎設施的關鍵拼圖。這次成分股季調整於3月23日生效，追蹤該指數的統一FANG+ETF（00757）緊隨指數調整投資組合，其在AI領域的布局也將從運算與軟體，延伸到記憶體這一決定性硬體環節。

00757基金經理人林良一表示，AI基礎設施從建置初期，快速邁向全面規模化部署。AI晶片規格持續升級，對記憶體的需求也以倍數增長，使這個族群從幕後配角躍升為AI運算的戰略資產。而美光作為全球少數能提供AI所需的全系列記憶體產品的廠商，掌握完整記憶體技術，旗下的高頻寬記憶體(HBM)更是AI GPU效能運作的關鍵。目前美光新一代HBM產品，也是輝達次世代AI晶片平台的核心記憶體供應。美光領先業界的頻寬與能效表現，協助AI資料中心突破運算瓶頸，已成為供應鏈的關鍵角色。

林良一表示，當前FANG+指數成分股在AI各環節居主導地位，從GPU算力霸主輝達，網絡與客製化晶片龍頭博通，雲端平台領導者微軟、谷歌和亞馬遜，AI模型開發與終端應用巨擘META、蘋果和網飛，到AI落地執行平台的Palantir。記憶體大廠美光加入，00757成分股將全方位掌握AI生態系成長潛力。

00757追蹤的指數成分股精選最具未來性及爆發力的美國十大科技巨頭，掌握尖端科技趨勢，長線成長潛力強勁。配置採用平均權重法，每檔成分股初始權重皆為10%，並於每季再平衡，更能反應個股成長動能。指數調整頻率為季調整，於3、6、9、12月定審。

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