快訊

捲入伊朗衝突的土耳其：回顧過去百年的土伊關係與土耳其的平衡外交政策

《角頭》監製「宏哥」父喪 竹聯幫大排場300黑衣人送行

最後2天！53元買1股台灣虎航拿800元股東回饋 領取、使用說明一次看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

FANG+ 指數增美光 統一這ETF成分股延伸到記憶體

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據指數公司ICE Data Indices報告，尖牙指數（FANG+ Index）在3月的季度調整中，成分股出現變動，將新增全球記憶體龍頭美光，並剔除資安股CrowdStrike，進一步補齊指數在AI硬體基礎設施的關鍵拼圖。這次成分股季調整於3月23日生效，追蹤該指數的統一FANG+ETF（00757）緊隨指數調整投資組合，其在AI領域的布局也將從運算與軟體，延伸到記憶體這一決定性硬體環節。

00757基金經理人林良一表示，AI基礎設施從建置初期，快速邁向全面規模化部署。AI晶片規格持續升級，對記憶體的需求也以倍數增長，使這個族群從幕後配角躍升為AI運算的戰略資產。而美光作為全球少數能提供AI所需的全系列記憶體產品的廠商，掌握完整記憶體技術，旗下的高頻寬記憶體(HBM)更是AI GPU效能運作的關鍵。目前美光新一代HBM產品，也是輝達次世代AI晶片平台的核心記憶體供應。美光領先業界的頻寬與能效表現，協助AI資料中心突破運算瓶頸，已成為供應鏈的關鍵角色。

林良一表示，當前FANG+指數成分股在AI各環節居主導地位，從GPU算力霸主輝達，網絡與客製化晶片龍頭博通，雲端平台領導者微軟、谷歌和亞馬遜，AI模型開發與終端應用巨擘META、蘋果和網飛，到AI落地執行平台的Palantir。記憶體大廠美光加入，00757成分股將全方位掌握AI生態系成長潛力。

00757追蹤的指數成分股精選最具未來性及爆發力的美國十大科技巨頭，掌握尖端科技趨勢，長線成長潛力強勁。配置採用平均權重法，每檔成分股初始權重皆為10%，並於每季再平衡，更能反應個股成長動能。指數調整頻率為季調整，於3、6、9、12月定審。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

基礎設施 美光 指數

延伸閱讀

美光、應材、英特爾等七檔入列指數成分股 009811再升級

六檔台股ETF紅不讓 今年來績效突破三成 專家建議逢回分批加碼

大盤跌658點 五檔主動式台股ETF逆勢漲的秘訣

全球首發 元大投信將推納斯達克指數進階版ETF

相關新聞

0050、009816殺盤撿誰好？杉本點「爆發力、穩定度」差異：跌到35% 是機會區

近期台股市場波動劇烈，讓不少投資人開始質疑市值型ETF的佈局時機。對此，財經Youtuber杉本在最新影片中指出，市場下行時的配置調整，遠比判斷進場點更重要。杉本針對老牌龍頭元大台灣50（0050）與新型態的凱基臺灣TOP50（009816）進行深度拆解，提供投資人在震盪市況下的實戰生存法則。

00401A配息比高股息還香？揭密掩護性買權2大優缺點…這類人最適合買

新推出的摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）具掩護性買權特性，投資人可享受股息與權利金收入，配息殖利率高於高配息ETF。雖然對保守型投資者有吸引力，但在股市上漲時可能績效不如大盤。

不配息反而更夯！009816逆勢爆紅…伊森：台積電限縮43％對決0050勝算曝光

凱基台灣TOP 50 ETF（009816）逆勢崛起，上市僅一個月資產規模達655億元，吸引市場關注。此ETF不配息，強調複利效應與節稅優勢，並設有單一股權重上限以降低集中風險。

0056殖利率逼近10％還能買嗎？楚狂人：進場前先看懂配息「3大關鍵」

0056年化殖利率逼近10%，引發市場熱議。然而，專家提醒投資者需留意配息來源、持股結構及操盤績效，了解其長期穩定性，避免僅因高殖利率而衝動進場。

00631L今「1拆22」前最後交易日 3月31日恢復交易

ETF股王元大台灣50正2（00631L）即將以1拆22進行分割，24日為分割前最後交易日，後續3月25日起暫停交易，至3月31日恢復交易，屆時將成為市場上最便宜的台股正2 ETF。

危機入市！海外股票 ETF 受益人3月來增逾5萬人、美股 ETF人氣最旺

自美以伊戰爭以來，衝突未見降溫，油價飆升引發市場對於通膨與景氣前景的擔憂，全球股市波動劇烈，不過仍有不少投資人在股市震盪回調之際，選擇危機入市，透過海外股票ETF逢低卡位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。