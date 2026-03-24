0050、009816殺盤撿誰好？杉本點「爆發力、穩定度」差異：跌到35% 是機會區

近期台股市場波動劇烈，讓不少投資人開始質疑市值型ETF的佈局時機。對此，財經Youtuber杉本在最新影片中指出，市場下行時的配置調整，遠比判斷進場點更重要。杉本針對老牌龍頭元大台灣50（0050）與新型態的凱基臺灣TOP50（009816）進行深度拆解，提供投資人在震盪市況下的實戰生存法則。

結構決定波動：單核心 vs. 多核心持股

杉本分析，0050與009816最大的差異在於「集中度」。0050結構高度集中，台積電佔比高達63.15%，呈現強烈的單核心驅動特性，表現幾乎與半導體景氣同步起伏。

相比之下，009816雖同樣以台積電為最大權重（42.16%），但與聯發科、鴻海等成分股差距較小，形成多核心結構。

杉本指稱，這種結構差異在不同市場情境下反應截然不同。當半導體進入多頭，0050因台積電比重高，具備強大的上漲爆發力；但在市場修正時，009816則因權重分散，能產生較好的緩衝效果，讓投資人的心理壓力相對較小。

內扣費用與建倉風險：新舊ETF的隱形成本

針對近期投資人熱議的009816內扣費用問題，杉本澄清，並非費率真的上升，而是新ETF在建倉與調整結構過程中產生的交易成本與市場滑價，這會暫時反映在淨值上。

他提醒，0050擁有超過20年的歷史驗證，經歷過多次景氣循環；而009816成立於2026年，且建倉在市場高位，短期內承壓風險需要特別留意。

此外，杉本也觀察到兩者投資人結構的趣事：0050多為散戶以0股或1-5張慢慢累積，更像「全民ETF」；而009816因單價門檻低，反而吸引部分投資人進行較大單位的集中配置，這也將影響未來市場波動時的籌碼穩定度。

實戰配置：100萬資金的「分段式加碼」策略

面對市場下跌，杉本強調「分段式加碼」是拉開資產差距的決定性因素。他以100萬資金配置為例，提出三段應對方案：

小幅修正（0-15%）：0050維持定期定額（約2-3萬），009816則小額測試、保留彈性。 明顯回檔（15-25%）：0050可提高投入倍數至15-20萬，建立感觸部位；009816採分批進場，避免承擔過多波動風險。 深度修正（25-35%）：此為真正的機會區，0050可進行30-40萬的主力重壓，因為長期回復機率高。

警示：下跌時千萬別「借錢投資」

影片最後，杉本語重心長地警告投資人切勿在下跌時借錢加碼。他指稱，借錢本質上是在放大風險，當價格持續回落，資金壓力會綁架情緒，迫使投資人在最低點做出最糟糕的決定。

杉本總結，投資的優勢來自於「足夠的現金流」與「無壓力的閒錢投入」。在股市下跌時，真正值得思考的不是如何快速翻倍，而是你的配置能不能讓你撐過下一次下跌。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。