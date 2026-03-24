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00401A配息比高股息還香？揭密掩護性買權2大優缺點…這類人最適合買

聯合新聞網／ 趣 講 股
00401A主打掩護性買權，能同時賺取股息與權利金以提高配息率，適合追求穩定現金流的保守族群，但達人提醒多頭時績效易落後大盤，建議初期先小額試水溫。（本報系資料庫）
00401A主打掩護性買權，能同時賺取股息與權利金以提高配息率，適合追求穩定現金流的保守族群，但達人提醒多頭時績效易落後大盤，建議初期先小額試水溫。（本報系資料庫）

本周ETF市場最熱門的話題，莫過於主動式ETF又有兩支新兵要募集，一個是月配型的國泰台股動能高息主動式ETF（00400A），一個是號稱台灣第一支標榜具有「掩護性買權」特性的摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）。

相信有90％的ETF投資人沒有聽過「掩護性買權」，很多網路的文章也都以房子、房租的例子來解釋掩護性買權的ETF。這裡直接就用00401A未來的運用模式，來給投資人看懂什麼是掩護性買權的ETF。

假設00401A募集成立之後，以1900元買進10張台積電，基金經理人會以其中的5張台積電設定好賣出2000元的買權，然後00401A就可以：

一、馬上收取到這筆賣出買權的權利金，並且當做日後的配息來源，而且台積電每一季的配息也可以持續領取。

二、當台積電股價跌到1800元時，00401A一樣保有這5張賣出買權的權利金收入，這5張台積電股票也一樣在00401A的手中，繼續可以領台積電的配息。

三、當台積電股價漲破2000元時，就要兌現這筆買權交易，也就是這5張00401A的台積電就要被賣掉，所以後續股價漲到2000、2300元就和00401A無關。

不過，投資人別擔心00401A就賺不到台積電後續股價上漲的效益，因為從上面的例子來看，00401A手中還有5張的台積電啊！

所以這一類具有掩護性買權的ETF（眾多投信公司必定會再推出此類ETF）的優點就是：

一、除了有成份股的股息收入，還有賣出買權的權利金收入，所以配息殖利率通常會比高配息ETF還多、還敢給。

二、股市在盤整或下跌期間，可以持續獲得權利金收入，投資績效比大盤、其他ETF還要好一些。

但缺點是：

一、在股市持續上漲的期間，其績效就會輸給大盤、其他ETF，因為賣掉買權的超漲股價的利益，就和本檔基金無關了。

二、這一類的ETF會比較頻繁的買賣交易，也需要更多經理團隊專業的涉入，所以基金內扣費用會比較高。

總而言之，具有掩護性買權的ETF不是給你長期好的操盤績效，而是要給你穩定、且期待超越高配息ETF的現金流，所以適合的族群是​退休族、需要現金流、投資性格偏保守的投資人，說穿了就是和投資國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息)（00919）等高配息ETF的族群一模一樣。

然而，具有掩護性買權的ETF對於台股投資人而言，畢竟還是很新的產品，其績效及實際配息還需要時間來驗證，所以短時間內還不致於動搖這些高配息ETF的地位，如果你想要買它，建議先淺嚐、試試就好喔！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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