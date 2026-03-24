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主動式台股ETF 受益人連22周創高！這五檔ETF同高

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

中東地緣政治風險尚未完全解除之際，市場持續波動，資金持續尋求具彈性的配置工具。主動式台股ETF憑藉攻守兼備的操作特性，吸引投資人持續加碼，受益人數已連續22周創高。多檔產品人氣同步走強、今年來漲幅逾20%，成為市場關注焦點。

無畏台股近期震盪，市場新寵主動式台股ETF持續吸金，11檔產品受益人數已連續22周創新高，最新來到974,109人，直逼百萬大關。其中，主動群益科技創新（00992A）、主動第一金台股優（00994A）、主動復華未來50（00991A）、主動統一台股增長（00981A）及主動野村台灣50（00985A）等五檔受益人數同步改寫新高。若以今年以來績效觀察，主動群益科技創新累計上漲25.6%、主動第一金台股優達23%，最為亮眼。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，短線市場易受政經風險干擾，但在基本面強勁支撐下，任何因情緒面造成的回檔，反而提供布局具成長性且體質健康企業的良機。台股企業獲利持續上修，因此對於後市仍屬樂觀看待。

陳朝政分析，整體上，在AI需求快速擴張下，CSP業者今年資本支出年增率跳升至64%，台灣的半導體、散熱、交換器及封測產業將直接受惠。而AI基礎建設進入規格升級周期，產業外溢效應持續發酵，台股企業營運有望逐步加溫，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，中長線還是持續看好，布局策略應著重公司長期發展優勢。

安聯投信分析， 美伊衝突延續，受以色列和伊朗輪番打擊關鍵能源設施影響，能源供給議題持續引發市場波動且幅度加劇；此外，中東衝突未解持續替能源供應帶來干擾，後續留意商品價格壓力是否加大，整體來說，聯準會雖然在政策步調上更為謹慎，但一部分也是受到經濟保持穩健增長所致，若衝突緩和影響趨於可控，市場有望在企業獲利成長支持下延續偏多的結構行情。

事實上，回顧過去中東衝突事件，油價雖有走升，對股市衝擊則多為較短線影響，統計1980年以來，中東戰事爆發後3個月，S&P500指數平均上漲1.7%，後6個月平均上漲37%。

近期台股方面，聯邦投信表示，AI相關供應鏈，包括半導體與伺服器零組件等權值股動能相對受限，但另一方面，中小型與題材股雖維持活躍，但波動幅度亦明顯放大；短期操作宜採「選股重於選市」策略，聚焦具備穩定現金流與長期成長趨勢的產業，如AI、高階製程及能源轉型相關族群，在震盪環境中掌握結構性機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯準會 美伊衝突 基礎建設

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