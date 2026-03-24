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00631L今「1拆22」前最後交易日 3月31日恢復交易

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

ETF股王元大台灣50正2（00631L）即將以1拆22進行分割，24日為分割前最後交易日，後續3月25日起暫停交易，至3月31日恢復交易，屆時將成為市場上最便宜的台股正2 ETF。

00631L追蹤「臺灣50指數」單日正向兩倍報酬，由於具備複利效果，多頭行情波段明確時，00631L的累積報酬會超過同期間0050的兩倍報酬。統計00631L成立以來截至3月23日報酬達2102%，大幅超越0050的560%，績效特性逐漸得到市場關注，可用一半的本金來操作00631L，就能滾出超越All In 0050的報酬率。

據集保結算所3月20日當周資料顯示，00631L總投資人數8.3萬人，其中零股投資人數多達5.7萬人，以目前1拆22架構下，持有46股以上零股投資人即可轉為1張以上，未來可進行整張交易，或用分割後較低價格補足剩餘零股至整張，增加交易彈性。

至於對比直接操作台指期，除了00631L會由投信管控槓桿倍數目標為2倍，損益波動相對可控，若面對下跌市況，00631L投資人不用額外補保證金，最大虧損最多為投入本金（買入股款）。簡單而言，00631L為槓桿倍數穩定，且期貨交易風險由投信管理與承擔的投資工具，具有極大的交易便利性與優勢。

近期台股走勢震盪，00631L也成為不少投資人加碼標的，統計3月以來至19日，00631L累積淨申購金額達153億元，其中3月4日、3月9日台股大跌兩日合計逾76億元，最新規模與投資人數分別來到729億元、8.3萬人新高。

00631L於3月25日至3月30日暫停交易，3月31日將以新價格恢復交易，會以最後交易日淨值進行分割，惟至3月31日恢復交易前仍會波動，可參考元大投信官網公布的3月30日淨值，及3月31日盤中即時估計淨值。

法人分析，在AI、高效能運算及半導體產業持續帶動下，權值股仍具長線成長動能，在台股多頭格局未明顯改變的情況下，台股正2系列商品成為市場資金放大報酬的重要工具。如今00631L分割後將成為市場中最便宜、低門檻的正2標的，依過往0050、0052經驗，預計將再掀起一波全新交易熱潮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 投資人 報酬

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