不配息反而更夯！009816逆勢爆紅…伊森：台積電限縮43％對決0050勝算曝光

＊原影音發布時間為3月21日

近期國內ETF市場出現罕見現象，一檔主打完全不配息的ETF商品凱基台灣TOP 50（009816）逆勢崛起，打破一般投資人偏好穩定現金流的常態。

據統計，儘管市場上有高達60%的投資人買進ETF是為了追求配息，但009816上市僅短短一個月，資產規模便迅速衝上655億元，引發市場高度關注。

針對此熱潮，財經創作者投資伊森分析，009816的核心吸引力在於複利效應：

該檔產品的機制是不將股息配發給股東，而是直接滾入淨值再投資，不僅替投資人省下自行操作的麻煩與手續費，更能達到長期資產累積的效果。 此外，因不配息機制不會產生股利所得，為部分具備節稅考量的投資人提供了實質誘因，成為強力吸金的關鍵。

由於009816同樣鎖定台灣前50大權值股，市場常將其與老牌市值型ETF元大台灣50（0050）進行比較。投資伊森指出，兩者成分股重疊度雖高達90%以上，但009816增設了獲利篩選機制，僅挑選近四季持續賺錢的企業，同時設立單一成分股的權重上限。

以台積電（2330）為例，其在0050的權重超過64%，但在009816中則被限制在約43%，藉此降低單一個股帶來的集中度風險。

不過投資伊森也提醒，009816掛牌上市的時間尚短，其標榜的複利效果與選股邏輯能否在長期績效上擊敗其他同類型ETF產品，仍需經歷更多市場多空循環的檢驗。

建議投資人進場前應審慎評估自身風險承受度與資金規劃，再做出合適的理財決策。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。