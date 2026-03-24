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危機入市！海外股票 ETF 受益人3月來增逾5萬人、美股 ETF人氣最旺

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
海外股票ETF三月以來受益人數變化（按投資區域分類）。資料來源：Cmoney、集保中心、2026/03/20
海外股票ETF三月以來受益人數變化（按投資區域分類）。資料來源：Cmoney、集保中心、2026/03/20

自美以伊戰爭以來，衝突未見降溫，油價飆升引發市場對於通膨與景氣前景的擔憂，全球股市波動劇烈，不過仍有不少投資人在股市震盪回調之際，選擇危機入市，透過海外股票ETF逢低卡位。

觀察投信發行之海外股票ETF3月以來的受益人數變化，整體來看人數增加51,658人，總受益人數來到199萬5,460人，若進一步以各ETF的投資區域來分類，當中尤以美股ETF人氣最旺，3月份來受益人增加28,330人，總受益人數來到96萬8,334人，皆為各投資區域之冠。

財富管理專家表示，ETF因擁有投資組合透明、交易便利與交易成本相對低等優勢，為近年來受到國人喜愛的理財工具，除台股ETF外，海外股票ETF也漸成為國人參與國際股市的管道之一。

財富管理專家指出，近期儘管國際股市受到中東地緣衝突影響而震盪，但也吸引投資人逢低卡位，其中美股因經濟仍保持擴張，企業營運具備韌性，相關ETF是最受國人青睞的海外股票ETF類型。

財富管理專家強調，考量當前地緣局勢前景未明，消息面變化持續牽動股市走勢，資金輪動快速下，投資組合也需靈活調整，建議投資人現階段不妨運用主動式美股ETF來因應，動態掌握美股行情。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，雖然近期美股表現也隨國際局勢變化而震盪，不過在美國基於經濟與企業獲利強韌，仍有助於支撐股市表現。

不僅如此，美股投資題材多元，市場廣度大，包括AI科技巨頭、具潛力的科技增長股，及當前具備防禦性質或是具備未來增長潛能的非科技族群，在市況頻繁更迭下，資金能找到合適的標的配置，這也更加突顯主動式靈活操作的重要性，建議投資人不妨善用主動式美股ETF來參與，更有機會於此行情中彈性因應市況變化，並掌握類股輪動行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

投資人 財富管理 受益人數

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