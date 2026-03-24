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近半台股投資人 轉向配息與成長兼具 ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
各資歷族群對台股3萬點後的投資態度投資人對不同風格台股ETF偏好程度。資料提供：貝萊德投信，問卷蒐集時間：2026.3.5-3.10，有效問卷數量：1454名LINE Bank客戶
各資歷族群對台股3萬點後的投資態度投資人對不同風格台股ETF偏好程度。資料提供：貝萊德投信，問卷蒐集時間：2026.3.5-3.10，有效問卷數量：1454名LINE Bank客戶

台股震盪不減散戶熱情，根據集保資料指出，3月初台股ETF受益人大增59.7萬人，顯示中東的地緣衝突，並未澆熄投資人對台股的期待。根據摩根投信與LINE Bank（連線商業銀行）3月23日公布的「2026台股投資人DNA問卷調查」發現，即使台股加權指數已突破3萬點，但依然有58%民眾看好台股大盤並願意持續加碼；而甫進入台灣市場一年的主動式ETF更獲得55%投資人的青睞，顯見主動式ETF對投資人參與台股市場的重要性已明顯提高。

摩根投信指出，調查顯示對於這波台股的震盪，「資歷越深、越敢加碼」；尤其是投資經驗在五年以上的台股投資人，積極加碼的意願更高達69.7%；而經驗在一年以下的投資人，加碼意願也有52.8%，即便毫無經驗的投資人，願意小試水溫的比例也有 43.3%；顯示在大盤指數突破3萬點後，投資台股已成為跨年齡的主題。

調查數據也顯示，在所有受訪者中，平均有55%的比例願意將主動式 ETF 納入投資組合，29 歲以下的年輕族群有 47.9%，50歲以上的投資人更高達61.6%，顯示台股主動式ETF已越來越受投資人青睞。

特別的是，台股投資人已不再滿足於功能單一的投資產品。根據調查顯示，現在平均已有48% 的受訪者轉向選擇追求兼具「市值成長與穩定配息」的新策略，至於偏好市值型（追求資產成長）的比例為37%、追求配息與現金流的比例則是降到15% ；顯示儘管在台股ETF市場裡，目前多數投資人手上仍有配息型的商品，但也在尋求更多的成長機會。

為了滿足投資人期待，摩根投信推出台灣首檔紀律性執行掩護性買權（covered call）策略的主動式ETF：摩根台灣鑫收益主動式 ETF（證券代號 00401A），將摩根資產管理集團海外成功經驗帶入台灣，以追求「收益＋成長」一舉兩得。

摩根投信董事長唐德瑜表示，00401A 是台灣首檔紀律性執行掩護性買權（Covered call）策略的台股ETF，在這個策略下，當前投資人的兩大痛點：想要高配息但淨值難推進、想要追成長但淨值卻高波動，皆可望獲得一定程度的解決。更重要的是，在擁有權利金收益的基礎上，經理團隊會有更大的選股空間，替投資人積極布局具高成長性的股票，讓ETF的淨值也能跟著動，力求「魚與熊掌兼得」。

LINE Bank表示，為了在波動中讓客戶可以快速並有效的參與台股，LINE Bank領先市場，率先推出24小時全線上申購服務，該項服務讓投資人無須臨櫃填寫紙本，即可直接在線上申購新募集的ETF，且可同步享有「全面0申購手續費」、「0匯費」的優惠。「摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）3月23日至27日募集，投資人可以用每單位新台幣10元，最低1萬元的申購金額，全面參與台股收益與成長的機會。

投資人對不同風格台股ETF偏好程度。資料提供：貝萊德投信，問卷蒐集時間：2026.3.5-3.10，有效問卷數量：1454名LINE Bank客戶
投資人對不同風格台股ETF偏好程度。資料提供：貝萊德投信，問卷蒐集時間：2026.3.5-3.10，有效問卷數量：1454名LINE Bank客戶

各年齡層偏好將「主動式ETF」納入投資組合的比例投資人對不同風格台股ETF偏好程度。資料提供：貝萊德投信，問卷蒐集時間：2026.3.5-3.10，有效問卷數量：1454名LINE Bank客戶
各年齡層偏好將「主動式ETF」納入投資組合的比例投資人對不同風格台股ETF偏好程度。資料提供：貝萊德投信，問卷蒐集時間：2026.3.5-3.10，有效問卷數量：1454名LINE Bank客戶

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 投資人 主動式

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