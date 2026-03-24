快訊

47歲孫芸芸當外婆了！26歲愛女未婚生子 她親赴澳洲陪產

美FCC出重拳！禁止進口外國製路由器 台廠恐遭波及

台鐵高雄車站男廁驚見中年男坐臥馬桶猝死 清潔員打掃發現嚇得報警

0050有10張就「贏過90%投資人」！懶錢包：成為前1％佼佼者要135張以上

聯合新聞網／ 懶錢包 Lazy Wallet
「懶錢包」解析0050最新股東結構，指出持有10張便能贏過全台9成投資人，並提醒指數化投資需靠長期紀律與持續投入本金，才能穩步邁向財富自由的千萬目標。中央社
「懶錢包」解析0050最新股東結構，指出持有10張便能贏過全台9成投資人，並提醒指數化投資需靠長期紀律與持續投入本金，才能穩步邁向財富自由的千萬目標。中央社

財經頻道「懶錢包 Lazy Wallet」於影音中指出，近一年多以來，元大台灣50（0050）成為台灣市場話題度最高的ETF之一。

去年初先是：

1.調降費用

2.年中進行一拆四分割

3.加上績效表現亮眼

帶動市場人氣與買氣同步升溫，受益人數、規模與股價皆持續創新高。

內容提到，時間進入2026年後，0050的投資熱潮仍未降溫，投資0050已逐漸成為全民運動，受益人數持續增加，並超越多檔高股息ETF，登上人氣首位；目前股東數已突破260萬人，期間新增約182萬人，增幅達232.2%，呈現倍數成長。

規模方面，0050長期以來維持市場領先地位，隨著大量資金持續流入，其規模由約4469億元增加至1兆3510億元，增幅達202.3%，並躋身全球前百大ETF；對投資人而言，費用率下降也成為實質利多。

觀察定期定額投資情況，0050原本排名第三，在宣布降費後，已超越國泰永續高股息（00878）與富邦台50（006208），成為定期定額扣款人數最多的ETF。相關戶數由不到24萬戶成長至超過84萬戶，增加逾60萬戶，顯示其在小資族與上班族中的普及程度大幅提升。

股東結構方面，引用集中保管結算所資料，持有未滿一張（1至999股）與1至5張的投資人合計超過206萬人，占比約79%；若再加上5至10張區間，整體占比達89%。

換言之，持有超過10張0050，已超過約9成投資人；若持有50張以上，則屬前1%的少數族群。

從持股分布來看，持有1000張以上的族群僅約230人，但掌握超過45億股，平均每人持有約19644張。以當時收盤價75.95元估算，單一持有人資產規模接近15億元，顯示法人與大型投資人對整體持股結構影響顯著。

相較之下，人數最多的1至5張區間約104萬人，合計持有逾23億股，占比約13.47%；平均每人持有約2張，價值約17萬元。5至10張區間約25萬人，平均持有7張左右，價值約56萬元；而未滿一張的102萬人，平均持股約295股，資產約2萬元。

對多數投資人而言，可將持有約100萬元的0050作為第一階段目標，此時已超越約9成投資人；進一步可朝500萬元邁進，進入前1%族群；若要達到財富自由，約需持有135張以上，資產規模達千萬元以上。

內容也提到，0050自2003年上市以來已超過22年，累計漲幅逾17倍，但實際能透過0050達成財富自由者仍屬少數。關鍵原因在於多數投資人投入金額仍偏低，或在投資過程中因不確定性而提早出場。

最後，影片總結，指數化投資本質在於長期、持續投入，雖無法快速致富，但能穩定取得市場報酬。投資人能掌握的關鍵，在於提早開始、持續投入資金，並透過時間累積資產規模，才能逐步接近財務目標。

◎感謝 懶錢包 Lazy Wallet 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

一覺醒來帳戶多快2萬！00878配息1萬8050元入帳…知美分享雙贏理財心法

魏哲家批陸機器人「好看而已」…陳重銘：無人機大軍將顛覆未來戰爭

00878發股息…爽領88200元股息再加碼0056！存股哥：6年已領逾71萬

千點大震盪！陳重銘看中東反覆局勢…直言台股今年難躺著賺

相關新聞

0050有10張就「贏過90%投資人」！懶錢包：成為前1％佼佼者要135張以上

元大台灣50（0050）成為台灣市場最受關注的ETF，股東數突破260萬，其中持有10張以上的投資人已超過90%。隨著資金流入和費用降低，0050的規模增至1兆3510億元，展現出穩定的長期投資吸引力。

00878發股息…爽領88200元股息再加碼0056！存股哥：6年已領逾71萬

國泰永續高股息（00878）23日發放股息，存股哥領得$88,200，累計6年股息達$718,430。儘管近期股市波動，他依舊重投0056，感受自由生活品質提升。

台股 ETF 受益人連8高！25檔同高 市值型、高息型與主動式三分天下

根據集保戶股權分散3月20日最新統計資料顯示，無視大盤震盪劇烈，83檔台股ETF受益人數上周增加153,851人，總人數來到13,907,994人連續八周創新高，統計今年來已增加1,734,454人。法人指出，整體來看，市值型、高息型、主動式三分天下。

0052、0050、006208…「含積量」這樣挑！專家拆解ETF買法 邊抱緊、邊做價差

2025年台股原型ETF績效表現，前三名分別為00894(中信小資高價30)、0053(元大電子)、00935(野村台灣新科技50)，老牌市值型ETF代表0050(元大台灣50)、006208(富邦台50)分居6、7名。股海老牛指出，2025年因科技股表現佳，加上佔台股30多檔「千金股」中很高比例，含息報酬率居冠並不意外，其他高績效ETF也多半有較高科技類股權重加成。

國泰00400A 雙策略搶市

國泰投信首檔主動式台股ETF-國泰台股動能高息主動式ETF（00400A）即日起至25日限時熱烈募集，面對快速變化的市場環境，過往投資人常在成長型與收益型ETF間左右為難，國泰投信看準此痛點順勢推出主動國泰動能高息。

台股槓桿 ETF 人氣爆棚 總投資人數跨越10萬人次 改寫新紀錄

中東戰爭2月底爆發以來，看多的投資人並未因此而感到恐慌，反而勇於逆勢操作，逢拉回積極進場加碼，累計3月來台股槓桿ETF增加4.35萬人，總投資人數正式跨越10萬人次關卡，再度改寫新高，顯示出積極型的買盤仍然高度看好台股後市，押注「TACO」交易機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。