0050有10張就「贏過90%投資人」！懶錢包：成為前1％佼佼者要135張以上

財經頻道「懶錢包 Lazy Wallet」於影音中指出，近一年多以來，元大台灣50（0050）成為台灣市場話題度最高的ETF之一。

去年初先是：

1.調降費用 2.年中進行一拆四分割 3.加上績效表現亮眼

帶動市場人氣與買氣同步升溫，受益人數、規模與股價皆持續創新高。

內容提到，時間進入2026年後，0050的投資熱潮仍未降溫，投資0050已逐漸成為全民運動，受益人數持續增加，並超越多檔高股息ETF，登上人氣首位；目前股東數已突破260萬人，期間新增約182萬人，增幅達232.2%，呈現倍數成長。

規模方面，0050長期以來維持市場領先地位，隨著大量資金持續流入，其規模由約4469億元增加至1兆3510億元，增幅達202.3%，並躋身全球前百大ETF；對投資人而言，費用率下降也成為實質利多。

觀察定期定額投資情況，0050原本排名第三，在宣布降費後，已超越國泰永續高股息（00878）與富邦台50（006208），成為定期定額扣款人數最多的ETF。相關戶數由不到24萬戶成長至超過84萬戶，增加逾60萬戶，顯示其在小資族與上班族中的普及程度大幅提升。

股東結構方面，引用集中保管結算所資料，持有未滿一張（1至999股）與1至5張的投資人合計超過206萬人，占比約79%；若再加上5至10張區間，整體占比達89%。 換言之，持有超過10張0050，已超過約9成投資人；若持有50張以上，則屬前1%的少數族群。

從持股分布來看，持有1000張以上的族群僅約230人，但掌握超過45億股，平均每人持有約19644張。以當時收盤價75.95元估算，單一持有人資產規模接近15億元，顯示法人與大型投資人對整體持股結構影響顯著。

相較之下，人數最多的1至5張區間約104萬人，合計持有逾23億股，占比約13.47%；平均每人持有約2張，價值約17萬元。5至10張區間約25萬人，平均持有7張左右，價值約56萬元；而未滿一張的102萬人，平均持股約295股，資產約2萬元。

對多數投資人而言，可將持有約100萬元的0050作為第一階段目標，此時已超越約9成投資人；進一步可朝500萬元邁進，進入前1%族群；若要達到財富自由，約需持有135張以上，資產規模達千萬元以上。

內容也提到，0050自2003年上市以來已超過22年，累計漲幅逾17倍，但實際能透過0050達成財富自由者仍屬少數。關鍵原因在於多數投資人投入金額仍偏低，或在投資過程中因不確定性而提早出場。

最後，影片總結，指數化投資本質在於長期、持續投入，雖無法快速致富，但能穩定取得市場報酬。投資人能掌握的關鍵，在於提早開始、持續投入資金，並透過時間累積資產規模，才能逐步接近財務目標。

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