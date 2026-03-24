00878發股息…爽領88200元股息再加碼0056！存股哥：6年已領逾71萬

＊原文發文時間為3月23日

今天是國泰永續高股息（00878）股息發放日，本季我領股息$88,200，已於上週五先買進2張元大高股息（0056），雖然近期還是持續跌，總值在今天暴跌後又少了25萬，不過存股節奏不變，持續將股息再投入就是了。

今天領到股息後，存00878這6年來股息總額已領$718,430，當然隨著時間過去我的股息只會越來越多，6年前想打造股息現金流的計劃也實現了，而且現在的現金流比當時規劃的還強上好幾個檔次，這也是當初沒有預料到的事。

月月配股息現金流的好處過去也分享過很多了，最近的體悟就是股息讓自己的生活品質持續提升，去年5月離開職場後身體的一些小毛病都好了，像是壓力型頭痛、膝蓋關節炎都已痊癒。

不被職場綁死後的我根本時間大富翁，想去哪裡就去哪裡說走就走，這幾個月去了2趟日本、花東4-5趟、還有很多之前想去但沒時間去的地方，現在自由的人生是過去不曾體會過的。

個人覺得我目前的總市值沒有到非常高，但我擁有健康、時間、自由這三樣無法用金錢衡量的資產，除了實質的股息之外，我覺得這才是存股給我的最大價值。

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