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台股 ETF 受益人連8高！25檔同高 市值型、高息型與主動式三分天下

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
受益人數創新高周增前十名的台股ETF(資料來源：CMoney)
受益人數創新高周增前十名的台股ETF(資料來源：CMoney)

根據集保戶股權分散3月20日最新統計資料顯示，無視大盤震盪劇烈，83檔台股ETF受益人數上周增加153,851人，總人數來到13,907,994人連續八周創新高，統計今年來已增加1,734,454人。法人指出，整體來看，市值型、高息型、主動式三分天下。

觀察單檔台股ETF受益人在上周有25檔同創新高，其中，受益人數創新高周增加前十名，分別為群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）、主動群益科技創新（00992A）、元大高股息（0056）、凱基台灣TOP50（009816）、主動統一台股增長（00981A）、富邦科技（0052）、元大台灣50正2（00631L）、富邦台50（006208）、國泰台灣領袖50（00922）。

群益投信台股ETF研究團隊表示，現階段受中東地緣政治風險影響，大盤大漲大跌的情況頻繁，台股ETF波動度相對個股與大盤來的低，不失為投資人現階段介入台股的較佳選擇。00992A經理人陳朝政指出，近期台股的劇烈震盪，顯示出資金的集中拋售反映了投資人對於不確定性的極度戒慎。

然而這也是在突發地緣政治事件下，金融市場常見的壓力測試反應，當市場因短期地緣風險而恐慌拋售時，往往是檢視長期競爭力與佈局優質資產的良機。儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉，持續看好 AI 核心供應鏈，像是具備技術壟斷性與議價能力的晶圓代工、先進封測、水冷散熱及高速光傳輸族群。

00919基金經理人謝明志表示，台股高息ETF成分股多為發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

地緣政治 元大 投資人

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