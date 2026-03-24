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台股槓桿 ETF 人氣爆棚 總投資人數跨越10萬人次 改寫新紀錄

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
中東戰爭爆發以來，看多的投資人積極進場加碼，累計3月來台股槓桿ETF增加4.35萬人。聯合報系資料照
中東戰爭爆發以來，看多的投資人積極進場加碼，累計3月來台股槓桿ETF增加4.35萬人。聯合報系資料照

中東戰爭2月底爆發以來，看多的投資人並未因此而感到恐慌，反而勇於逆勢操作，逢拉回積極進場加碼，累計3月來台股槓桿ETF增加4.35萬人，總投資人數正式跨越10萬人次關卡，再度改寫新高，顯示出積極型的買盤仍然高度看好台股後市，押注「TACO」交易機會。

根據集保結算所資料，截至最新的3月20日數據，四檔台股槓桿ETF投資人數呈現周周增，單周增加2.62萬人、1.4萬人、0.3萬人，總人數攀升至12.64萬人。

以個別ETF來看，元大台灣50正2、國泰臺灣加權正2、群益臺灣加權正2投資人數都同步奔向新高，分別為8.34萬人、1.72萬人、0.58萬人。值得一提的是，從國泰臺灣加權正2的千張大戶動向來看，3月來持續增持部位，共計增加逾9,783張。

昨（23）日台股開盤一度重挫千點，也再度吸引買盤進場布局台股槓桿ETF，四檔單日成交值都較前一個交易日翻倍，其中，元大台灣50正2成長116.39%，至62.25億元，高居台股ETF第四大、國泰臺灣加權正2成長132.74%，至15.96億元、富邦臺灣加權正2成長151.14%，至14.23億元、群益臺灣加權正2成長147.03%，至5.82億元。

國泰臺灣加權正2昨日收57.85元，是當前國內價格最親民的台股槓桿ETF，適合風險承受度較高、且具備市場方向感的投資人，藉由精簡資金，在行情觸底回升、趨勢轉折明確時，精準捕捉反彈波段的獲利空間。

國泰投信ETF研究團隊分析，在目前地緣政治風險尚未消退、美債利率震盪上行的環境下，投資人應隨時留意市場風險，並嚴守停利停損原則。面對短線的非理性下跌，不應在低點恐慌，可適時採取策略性工具，在市場波動中建立兼具彈性與獲利潛力的投資配置。

根據元大投信公告，元大台灣50正2今（24）日為分割前的最後交易日，預計將於3月31日恢復交易，以目前1拆22的比例下，屆時一張股價約20元上下，成為市場上最低的台股槓桿ETF。

國泰臺灣加權正2經理人蘇鼎宇表示，儘管外部宏觀環境波動，但台股核心的AI產業鏈基本面依然堅實。展望後市，每個重大科技周期通常橫跨15至20年，整體需求預期將持續至2040年左右。在GTC大會確立的正向展望支撐下，短線跌幅更多是市場情緒的暫時性宣洩，而非基本面的反轉，後市展望仍可期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

投資人 國泰 元大

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