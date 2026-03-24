科技型 ETF 亂世明燈 3月來受益人逆勢成長 0052跳增17%居冠

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳指出，AI正由訓練邁向推理與代理新階段，AI晶片市場規模於2027年前上看1兆美元，產業處於高速擴張期。投信法人建議，可透過科技ETF作為核心配置，採取單筆分批或定期定額方式布局，掌握AI長線投資機會。

台股近期加權指數維持高位整理， 3月來外資累計賣超逾8,000億元，不過根據集保數據顯示，3月來科技型ETF受益人數明顯成長，其中富邦科技ETF（0052）受益人數達44.3萬人，成長率17.4%，居同類型之冠，元大電子、主動群益科技創新與野村臺灣新科技50也有10%以上成長率，顯示資金逢震盪積極布局科技族群，ETF成為投資人參與AI趨勢的重要工具。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，科技股盤面聚焦近期GTC與OFC大會概念股，像是光通訊、砷化鎵、設計IP。半導體設備與半導體封測材料續創新高。產業面也持續釋出新題材。3月下旬登場的Satellite 2026展會，隨低軌衛星進入商用化階段，SpaceX、OneWeb等業者積極擴張，帶動衛星通訊、航太與關鍵零組件需求升溫，台廠在相關供應鏈具備技術優勢，有望受惠新一波成長動能。

總體環境方面，美國經濟維持韌性，PMI與就業數據穩健，景氣尚未出現衰退訊號；同時本波修正使美股評價回落至相對合理區間，有利中長期資金進場。

洪珮甄指出，觀察全球雲端服務供應商（CSP）資本支出，2026年預估達6,500億美元、年增逾七成，AI投資動能持續強勁，將進一步帶動半導體、伺服器及相關零組件需求。整體而言，短期市場波動多屬事件干擾，長期仍由企業獲利與AI資本支出驅動。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政表示，中東衝突持續牽動市場情緒，短線在國際股市波動下，台股表現承壓，不過中長期來看，基於全球AI發展趨勢未變，供應鏈全面升級，市場需求旺盛，加上地緣衝突過往對於市場的影響多屬短期，若遇市場回檔不失為布局良機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。