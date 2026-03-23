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第20檔主動式ETF上市！主動兆豐台灣豐收ETF 3月25日掛牌交易

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
ETF（指數股票型基金示意圖）。圖／AI生成
ETF（指數股票型基金示意圖）。圖／AI生成

臺灣證券交易所表示，由兆豐國際投信募集發行的主動兆豐台灣豐收（00996A）ETF，將於3月25日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，本檔ETF深入產業研究及價值選股，並著眼長期成長力，精選豐收型企業個股30至50檔，透過Top Down與Bottom Up篩選，從台灣上市櫃公司中挑選營運面穩定、成長性較高產業，及長期經營穩健的優質中大型股，選股池以集中市場市值前150大以及櫃買市場市值前50大個股為主。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達213檔（含被動式ETF 193檔及主動式ETF 20檔）。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

證交所 投資人 資產配置

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