散戶看空比例飆…股市將回穩？資金回流科技股「市值型ETF成低接首選」

全球金融市場近期受中東地緣政治衝突陰影壟罩，避險情緒高漲。根據最新AAII散戶情緒調查顯示，散戶對股市前景表現極度悲觀，看空比例飆升至52.0%，創下近一個月以來新高。然而從資金流向觀察，機構法人資金已流向大型科技股與短天期債券，顯示「聰明錢」已趁市場情緒悲觀時刻悄悄進場。法人建議，投資人可透過科技市值型ETF分批逢低布局，搭配極短天期債券，降低整體組合波動，同時掌握反彈契機。

地緣政治因素導致通膨疑慮再起，近期資本市場表現不平靜，美股已回測年線支撐。然而在市場恐慌之際，大戶資金流向卻透露出不同的訊號，機構法人正趁勢「抄底」美國大型科技股，顯示市場正上演一場「散戶退場、機構進場」的籌碼大換手。

中國信託投信指出，儘管地緣政治不確定性干擾短期信心，但上周美國股市仍面臨資金大幅流入，與新興市場的小幅流出形成鮮明對比。這反映出投資者在動盪不安的政經局勢下，依然將美國市場視為最具韌性的避風港。

在債券市場方面，美國公債、投資等級債及市政債均呈現淨流入，特別是超低存續期債券出現顯著資金挹注。這顯示投資人為了應對市場進一步惡化的風險，傾向迴避長天期債券的價格波動，改以極短天期資產進行防禦布局。

值得注意的是，上周甫結束的GTC 2026大會成為科技股的強心針。隨著AI應用進入深水區，資金開始回流大型科技股。根據過去幾年的數據顯示，GTC大會結束後的六個月內，美股指數往往能延續上漲行情。上周股票ETF資金主要流入大型股，策略上偏好「混合型」標的，顯示出法人在追求成長的同時，也極為注重風險分散。

針對當前市場波動，中國信託投信建議，投資人與其在恐慌中離場，不如效法機構法人逆向布局。目前散戶悲觀情緒已達階段性高點，這往往是長線進場的絕佳買點，建議可透過如中信Nasdaq（009800）此類科技市值型ETF逢低布局。009800所追蹤的Nasdaq100指數，囊括全球具備最強獲利能力與技術堡壘的100家科技巨頭。在戰爭不確定性與通膨壓力下，這些大型科技股憑藉著優異的定價能力與穩定的現金流，展現出強大的抗震能力。

根據歷史經驗，Nasdaq100指數表現穩定且亮眼，是布局美國市場的理想配置標的。在當前股市回檔之際，中信投信建議投資人可逢低布局，搭配極短天期債券資產降低整體組合波動，以期在戰火散去、科技成長動能重啟後，掌握超額回報的契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。