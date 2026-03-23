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台股大跌也不怕！ 主動、市值、高股息三種ETF 擠進成交量前三

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股23日重挫，摜破33,000點大關，下跌821.38點，為歷史第11大跌點，收在32,722.5點，跌幅2.44%，成交量急縮至6,754.88億元。ETF（指數股票型基金）示意圖。圖／AI生成
台股23日重挫，摜破33,000點大關，下跌821.38點，為歷史第11大跌點，收在32,722.5點，跌幅2.44%，成交量急縮至6,754.88億元。ETF（指數股票型基金）示意圖。圖／AI生成

台股23日重挫，摜破33,000點大關，下跌821.38點，為歷史第11大跌點，收在32,722.5點，跌幅2.44%，成交量急縮至6,754.88億元。觀察成交量前十名中，ETF位居成交量前三名，主動式ETF更居第一名；成交值排行前十中僅台積電（2330）設備概念股萬潤（6187）上漲，且首次進榜。

23日成交量前十名分別為主動統一台股增長（00981A）、凱基台灣TOP50（009816）、群益台灣精選高息（00919）、群創（3481）、力積電（6770）、元大台灣50（0050）、菱生（2369）、華邦電（2344）、台新新光金（2887）、元大台灣50反1（00632R）。分析成交量前十名，ETF出現低接買盤，散戶持續看多台股，不僅買入市值型、高股息ETF，也積極買入主動式ETF。

截至3月19日，目前規模超過千億的台股ETF共有八檔，依序為元大台灣50的13,611.78億元、元大高股息（0056）5,348.82億元、國泰永續高股息（00878）4,488.35億元、群益台灣精選高息4,274.15億元、富邦台50（006208）的3,285.29億元、元大台灣高息低波（00713）1,193.25億元、復華台灣科技優息（00929）1,152.42億元、富邦科技（0052）1,120.35億元、主動統一台股增長912.53億元、國泰台灣科技龍頭（00881）894.99億元。而00981A以912億元成為第九大，今年以來漲幅達20%。

統一投信投研團隊表示，台股短線呈現大幅區間震盪走勢，但AI成長動能強勁，帶動相關供應鏈獲利持續成長，台股長線仍呈現多頭。

凱基台灣TOP50ETF研究團隊表示，美伊衝突未見趨緩，美國總統川普未明確表達戰爭時間表，市場不確定性增加。然而，投資人了解短期波動與長期趨勢的不同，市場買氣反映「逢回皆是買點」。

成交值部分，前十名分別為台積電、台達電（2308）、南亞科（2408）、力積電、華邦電、元大台灣50、華通（2313）、鴻海（2317）、萬潤、環宇-KY（4991）。觀察名單發現，僅萬潤收盤上漲，其餘都下跌，而萬潤也是首次進成交值前十名。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息ETF 台股 成交量

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