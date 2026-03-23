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股市重挫加碼誰？逾半ETF資金選擇這檔

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
美伊戰事持續影響全球股市，23日亞洲股市全面下挫，台股收盤下挫821點後，逢低加碼資金再度出籠，統計台股ETF單日成交金額排名前五，元大台灣50（0050）再以172.56億元居冠，三月以來已獲超過千億資金流入，占全體ETF逾半。圖/本報資料照片
美伊戰事持續影響全球股市，23日亞洲股市全面下挫，台股收盤下挫821點後，逢低加碼資金再度出籠，統計台股ETF單日成交金額排名前五，元大台灣50（0050）再以172.56億元居冠，三月以來已獲超過千億資金流入，占全體ETF逾半。圖/本報資料照片

美伊戰事持續影響全球股市，23日亞洲股市全面下挫，台股收盤下挫821點後，逢低加碼資金再度出籠，統計台股ETF單日成交金額排名前五，元大台灣50（0050）再以172.56億元居冠，三月以來已獲超過千億資金流入，占全體ETF逾半。

台股ETF今日成交金額排行前五名中，續由龍頭-0050領軍，其次則為主動統一台股增長（00981A）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50正2（00631L）與元大高股息（0056）。

法人指出，市場透過0050於台股重挫時進場已成趨勢，統計2025年以來至2026年3月20日，0050占大盤及全體ETF日均成交金額分別為1.1%與11.3%，但今年台股跌幅前二的2026年3月9日、2026年3月4日，0050占大盤及全體ETF日均成交金額比重，分別衝上4%與23%。

而三月以來，0050淨申購金額達1,115億元，占台股ETF總淨申購金額55.2%，超過一半的流入資金是投入0050。

法人分析，雖美伊戰事造成震盪，但AI需求保持強勁，台股企業做為供應鏈中心，高度受惠全球產業架構，在出口強勁下包括國發會、主計總處連續上修台灣2026 GDP成長率預期。未來隨著戰事趨緩，資金重回軌道後，依過往歷史經驗將持續由龍頭權值股優先受惠。

0050擁有不錯過台股漲勢特色，且在資金青睞權值股下，自AI起步成長的2023年以來至2026年3月20日，臺灣50指數累積含息總報酬208.8%，勝出大盤含息報酬率160.7%約48個百分點。

而衝上成交金額排行榜第五的元大台灣50正2，由於具有高度反彈空間，近期投資人數也來到8.3萬人新高。據元大投信公告，元大台灣50正224日為分割前最後交易日，預計將於3月31日恢復交易，以目前1拆22的比例下，屆時一張股價約20元上下，成為市場上最低的台股正2 ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 主計總處

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