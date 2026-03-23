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00940擬再配0.045元 連續第五個月
月月配的元大台灣價值高息（00940）23日公告第一階段配息資訊，將在4月9日除息，實際配息公告日在4月7日，最後買進日為4月8日，股息將在5月4日發放。
根據元大投信第一階段配息公告，元大台灣價值高息每受益權單位擬配發0.045元，以23日收盤價9.56元換算，單月配息殖利率為0.47%，配息金額邁入連續五個月一致。
截至3月20日，元大台灣價值高息規模817.46億元，排行高股息ETF第七大，追蹤臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數，前十大成分股及權重依序為長榮7.33%、大聯大3.32%、文曄3.3%、中信金3.26%、聯發科3.09%、群光2.96%、長榮航2.81%、聯詠2.81%、瑞昱2.47%、聯電2.41%。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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