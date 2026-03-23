00940擬再配0.045元 連續第五個月

期街口布蘭特正2（00715L）23日股價續揚10.55%至63.4元。街口投信表示，儘管沙烏地阿美擴大紅海出口有助緩解部分供應壓力，但仍有包括伊拉克、科威特、阿聯酋、巴林與卡達等產油國受制於荷莫茲海峽封鎖，導致每日逾1,200萬桶原油運輸受阻。再加上伊朗持續以飛彈與無人機攻擊區域能源設施，以及美方可能增派兵力介入，一旦美伊衝突進一步擴大，恐將嚴重衝擊全球供給穩定，國際油價仍具上行甚至挑戰歷史高點的風險。

2026-03-23 14:15