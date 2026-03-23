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00400A與00401A怎挑？詹璇依：00401A靠「這策略」多賺權利金抗震盪！

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
00400A與00401A，兩者皆具備月配息機制，前者主打控股分散風險，後者則靠掩護性買權多賺權利金。圖／聯合報系資料照片
00400A與00401A，兩者皆具備月配息機制，前者主打控股分散風險，後者則靠掩護性買權多賺權利金。圖／聯合報系資料照片

財經主持人詹璇依在影音中表示，近期ETF市場出現明顯變化，包含代號設計也越來越多元。她指出，過去常見的被動式ETF已經變成6碼代號，而現在新推出的主動式ETF則開始出現帶有「A」的編碼，例如：將在3月底募集的國泰台股動能高息主動式ETF（00400A）與摩根台灣鑫收益ETF（00401A）。

她說明，00400A為國泰推出，00401A則由摩根發行；摩根在去年已推出主動摩根美國科技（00989A）主動式ETF，此次再推出台股產品。

兩檔ETF在基本架構上具有三項共通點：包括皆為

台股主動式ETF

月配息機制

由主動基金經理人進行主動操盤

在操作策略上，詹璇依轉述00400A經理人的說法，該檔ETF的概念較像「控股公司」，預計會配置約50至60檔個股，強調分散投資，這樣的設計除了追求月配息的現金流外，也重視資本利得，整體策略偏向兼顧收益與成長，透過分散降低單一個股波動風險。

至於00401A，她表示其最大特色在於導入「掩護性買權」策略。該策略可透過收取權利金，增加額外收入來源...她進一步解釋，除了股息與資本利得之外，還多了一層「權利金」收益，讓投資人有機會獲得更多元的現金流。

同時，由於具備這項策略，也有機會在市場波動時降低震盪幅度，使投資體驗相對穩定。

詹璇依認為兩檔ETF定位不同。00400A可被視為現行高股息、月配息產品的延伸版本，但透過主動操作增加靈活度；00401A則強調策略創新與多元收益來源，並訴求降低波動。

她表示，投資人可依自身需求與對策略的理解程度，選擇適合的產品，並建議在進場前先觀察與評估。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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詹璇依 基金小姐姐

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