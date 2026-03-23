中東衝突升溫風險 00715L 攀升10%

期街口布蘭特正2（00715L）23日股價續揚10.55%至63.4元。街口投信表示，儘管沙烏地阿美擴大紅海出口有助緩解部分供應壓力，但仍有包括伊拉克、科威特、阿聯酋、巴林與卡達等產油國受制於荷莫茲海峽封鎖，導致每日逾1,200萬桶原油運輸受阻。再加上伊朗持續以飛彈與無人機攻擊區域能源設施，以及美方可能增派兵力介入，一旦美伊衝突進一步擴大，恐將嚴重衝擊全球供給穩定，國際油價仍具上行甚至挑戰歷史高點的風險。

根據路透社報導，由於美國與以色列對伊朗的軍事行動，幾乎切斷經由荷莫茲海峽的石油出口，沙烏地阿拉伯轉而透過紅海延布港加大原油外運，預估3月出口量將達每日380萬桶的歷史新高。沙國透過東西向輸油管每日最高可輸送700萬桶原油，其中約500萬桶可供出口，並提供亞洲長約客戶改由延布港提貨，以繞過波斯灣航線。目前已有大量超級油輪於紅海沿岸待命，顯示其西部港口運能正逼近上限。

另一方面，彭博社指出，亞洲煉油商為彌補中東供應缺口，正加速採購美國原油，預計下月輸往亞洲的數量將達6,000萬桶，並於4月創下近三年新高。同時，根據Kpler與LSEG數據，亞洲自俄羅斯進口燃油量本月亦有望創高，預估將突破每日62萬桶。

此外，市場人士指出，若中東衝突延續並升級，隨著伊朗加大對區域能源設施的攻擊，油價不排除上看每桶150美元以上。

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