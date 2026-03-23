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00878配息88200元入帳！加碼2張0056…累積張數才是存股王道

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
善用00878配息88200元加碼0056，透過股息再投入與質押策略，不僅將總資產穩固在1200萬水位，更打造出無懼大盤震盪的穩健現金流。（本報系資料庫）
善用00878配息88200元加碼0056，透過股息再投入與質押策略，不僅將總資產穩固在1200萬水位，更打造出無懼大盤震盪的穩健現金流。（本報系資料庫）

＊原文發文時間為3月20日

下禮拜一是國泰永續高股息（00878）股息發放日，本季領息$88,200，今天股息再投入先買進2張元大高股息（0056），持有張數提升到48張，距離短期目標50張只剩下最後2張，預計可用50張參與下個月除息。

自己也看好0056本季可以升息，認為可以配在0.9-0.95之間，再加上復華台灣科技優息（00929），那我基本上月月配現金流一個月保底至少有5萬了，今年月均7萬應該不是問題。

大盤自2月底開始持續震盪，個人總值大致能維持在1200萬左右，今天買進2張56後，收盤時總值是1201萬，下週交割後會繼續質押以提升維持率，也再次顯示股息現金流進可攻退可守的威力。

如果你的維持率過低，或是想在劇烈震盪時降低槓桿比例，也可以用股息進行去槓桿的動作，讓維持率提升、負債比下降，這部分就看個人的槓桿風格而定，我自己一直是保持穩健偏積極的模式。

在暴漲暴跌的3月我的節奏還是一樣沒有改變，雖然自己的總值也有明顯波動，但過去怎麼做現在也怎麼做，這也是有股息現金流的好處之一，那就是可以讓我專注在張數提升上，而不是看到今天又暴跌就做出不理性的買賣。

◎感謝 槓桿存股哥 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 0056元大高股息 00929復華台灣科技優息ETF 維持率 股息 現金流

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