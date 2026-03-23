聽新聞
0:00 / 0:00
00878配息88200元入帳！加碼2張0056…累積張數才是存股王道
＊原文發文時間為3月20日
下禮拜一是國泰永續高股息（00878）股息發放日，本季領息$88,200，今天股息再投入先買進2張元大高股息（0056），持有張數提升到48張，距離短期目標50張只剩下最後2張，預計可用50張參與下個月除息。
自己也看好0056本季可以升息，認為可以配在0.9-0.95之間，再加上復華台灣科技優息（00929），那我基本上月月配現金流一個月保底至少有5萬了，今年月均7萬應該不是問題。
大盤自2月底開始持續震盪，個人總值大致能維持在1200萬左右，今天買進2張56後，收盤時總值是1201萬，下週交割後會繼續質押以提升維持率，也再次顯示股息現金流進可攻退可守的威力。
如果你的維持率過低，或是想在劇烈震盪時降低槓桿比例，也可以用股息進行去槓桿的動作，讓維持率提升、負債比下降，這部分就看個人的槓桿風格而定，我自己一直是保持穩健偏積極的模式。
在暴漲暴跌的3月我的節奏還是一樣沒有改變，雖然自己的總值也有明顯波動，但過去怎麼做現在也怎麼做，這也是有股息現金流的好處之一，那就是可以讓我專注在張數提升上，而不是看到今天又暴跌就做出不理性的買賣。
◎感謝 槓桿存股哥 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。