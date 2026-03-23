1張00713不如買2張00919？棒棒揭兩者差異：大戶偏愛前者、房貸族可以選後者

台股高股息ETF近期迎來3月除息旺計，市場掀起一場激烈的「配息大亂鬥」。其中，群益台灣精選高息（00919）與元大台灣高息低波（00713）雙雙宣布配發0.78元現金股利，引發投資人高度關注。財經Youtuber棒棒在最新影片中分析，雖然兩者配息金額相同，但背後的投資邏輯與適合族群卻大不相同，小資族與退休族在進場前務必看清真相。

同樣配0.78元 年化配息率差一倍？

棒棒指出，00919與00713最直觀的差異在於「股價門檻」。以3月中旬除息前的股價計算，00919約在23.91元，年化配息率衝上12.82%。

反觀00713股價約52.5元，年化配息率則為5.82%。

棒棒表示，這意味著「同樣的預算，買00919可以買到兩張，配出來的息卻跟只能買一張的00713差不多」，這種高CP值的資金槓桿效應，正是00919吸引大量小資族進場的主因。

然而，棒棒提醒投資人不能只看表面數字，必須從「選股邏輯」與「產業組成」深入分析。

00713核心在於「穩中求進」，透過篩選ROE、營運穩定度及最小波動因子，選出具備防禦特性的50檔個股。

而00919則是以「股利率」為絕對導向，5月卡位已知高息股，12月布局明年潛力股，追求股息極大化。

產業配置大不同：防禦低波 vs. 積極高息

在產業分佈上，兩者呈現顯著對比。00713配置相對均衡，最大產業為金融保險（約26%），並納入食品工業等民生必需品，科技比重較低，適合抵禦市場波動。

00919則展現高度進攻性，金融保險佔比高達41%，且側重半導體與航運，前三大產業佔比合計逾72%。

棒棒分析，這代表00919的表現與金融環境及景氣循環高度掛鉤，波動度相對較大。

針對投資人最擔心的「賠了價差」問題，棒棒引用數據指出，00919目前的填息勝率高達91%，顯示其不僅給得出高息，還有本事從市場賺回價差；而00713同期的填息率約為73%，表現略遜一籌。

房貸族選00919、大戶偏愛00713

對於如何挑選標的，棒棒根據不同需求給出具體建議：

房貸族與策略族：00919的高配息政策非常激進，適合需要現金流補貼房貸的人，利用其高息特性打造「息收cover房貸」的自動化系統。 此外，其3、6、9、12月的配息月份，能與00878或0056組成月月領息組合。 退休族與大資產族：對於擁有500萬至1000萬以上資金的大戶，投資重點在於「保值」。 00713在市場大跌時跌幅遠小於大盤，具備「睡得著覺」的防禦韌性，且適合作為質押抵押品，維持穩定的維持率。

合理價位在哪裡？

針對除息後的貼息狀態，棒棒也給出了估價建議。他認為00919目前約22.97元的水準接近三年平均股利的「公道價」，若未來三季能維持0.78元的高標，則顯得便宜。

而00713若未來三年平均能配出4元以上，目前51.7元亦屬合理區間。

棒棒總結，00919像是財務配置中的「強力外掛」，適合追求極致資金效率的族群；00713則像「避風港」，在多頭時步調雖慢，卻能守住財富。投資人應依據自身的風險承受度與現金流需求，做出最適合的配置。

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