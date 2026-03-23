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中東戰火驚擾台股重挫千點 買盤逆勢卡位槓桿型ETF -00663L交投火熱

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股正二ETF今年以來報酬排行榜。資料來源：CMoney 統計3/20
台股正二ETF今年以來報酬排行榜。資料來源：CMoney 統計3/20

中東局勢動盪不安，隨伊朗封鎖荷姆茲海峽引發全球能源及供應鏈焦慮，全球股市走勢劇烈震盪，台股今開盤更一度重挫千點。然而，台股投資人展現「越跌越買」的韌性，不僅市值型ETF持續獲得資金挹注，具備放大波動特性的「正2」相關ETF交易熱度也隨下跌顯著升溫。

觀察市場上的四檔主要槓桿ETF，包括國泰臺灣加權正2（00663L）、群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）及富邦臺灣加權正2（00675L），買氣均同步走強；其中，股價最具親民優勢的 00663L，3月以來每日成交量幾乎穩站萬張以上，23日不到中午12點更已突破2萬張大關，流動性表現極佳。

法人分析指出，台股年初甫創下35,000點歷史新高，3月受中東局勢升溫影響，部分短線資金選擇去槓桿、獲利了結，導致盤勢回檔。不過，由AI驅動的科技基本面依然強勁，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會中更強調，其人工智慧晶片至2027年的潛在商機將達至少1兆美元。台灣身為全球「AI軍火庫」，半導體與伺服器供應鏈穩固，大跌被市場視為長期的絕佳買點，因此吸引大量低接買盤卡位。

法人進一步說明，面對近期市場的高度波動，適度運用期貨槓桿特性，不僅能極大化資金使用效率，更能在市場恐慌情緒修復時，藉由AI權值股帶領大盤回升的力道，放大反彈波段的獲利表現。投資人若能精準捕捉回升波段，槓桿型ETF將是放大投資效益的利器。

觀察市面上台股正2 ETF，多數股價已來到100元甚至400元以上，入手門檻相對較高。而在同類型產品中，00663L由於曾進行股票分割，目前股價維持在60元左右的親民價位，大幅降低了散戶投資人的參與門檻，成為此波跌勢中，資金尋求低位階布局、逢低卡位的熱門首選標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

輝達 00663L國泰臺灣加權正2

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