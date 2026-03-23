0050績效輸給主動型ETF！專家：適時配置一點00981A、00987A...有衛星比單壓好

台灣 ETF 市場近年迎來爆發性成長，指標性的元大台灣 50（0050）受益人數已突破260萬大關，規模更衝上1.22兆元，穩坐市場龍頭地位。

然而，「規模大」並不等同於「表現強」，自農曆年開紅盤（2/23）至今日（3/19）期間，0050的報酬率為-1.5%，表現令數百萬投資人失望。

此現象與近期台股上市、上櫃指數表現分歧密不可分。0050成分股高度集中於市值前50大企業，易受台積電等科技巨頭牽制；同時受限於規模過大，難以納入漲勢強勁的中小型股，導致整體報酬受限。

反觀今日大盤大跌1.92%之際，多檔主動式ETF卻能逆勢收紅，促使投資人開始將目光轉向操作更靈活的主動式投資。

主動式 ETF 績效大排行：台新優勢成長 一個月內報酬率高達18%！

以下為還原權息2/11封關價，以及新春開紅盤至3/19期間，主動式ETF的報酬率排名：

2026年開紅盤以來熱門ETF績效榜

排名 ETF名稱代號 開紅盤淨值 最新淨值 報酬率 🥇 台新優勢成長00987A 10.70 12.67 +18.41% 🥈 群益科技創新00992A 11.91 13.77 +15.62% 🥉 統一台股增長00981A 18.50 21.04 +13.73% 4 群益台灣強棒00982A 15.38 16.84 +9.49% 5 安聯台灣高息00984A 12.05 12.85 +6.64% 6 野村臺灣優選00980A 16.72 17.76 +6.22% 🙈 元大台灣50 0050 —— —— -1.50%

主動式 ETF 表現多檔大幅超越0050，其中表現最佳的台新優勢成長（00987A）在短短不到一個月內報酬率高達+18.41%，與0050的-1.5%相差接近20個百分點，差距令人瞠目結舌。

為什麼主動式ETF能贏過0050？三大關鍵解析

一、主動選股 快速掌握熱門題材

傳統的指數型ETF（如0050）被動追蹤指數，成分股調整頻率低，每年僅做一到兩次的定期審核，難以即時反映市場趨勢。

主動式ETF則由專業基金經理人主導，能夠靈活調整持股，快速卡位AI伺服器、散熱、CoWoS先進封裝等當紅題材，在行情爆發初期就已提前入場。

二、聚焦中小型成長股 彈性更大

0050追蹤的是市值前50大企業，台積電權重已高達63.5%，個股集中度極高，當台積電或大型龍頭表現平平時，整體績效便被天花板限制。主動式ETF的投資範疇更廣，可納入中小型高成長個股，在「多頭行情」下往往具備更大的上漲空間。

三、主題式操作 精準放大趨勢報酬

以表現前三名的 ETF 為例：

台新優勢成長（00987A）：聚焦台灣具備競爭優勢與成長潛力的精選個股，透過動態調整積極參與科技上漲行情。 群益科技創新（00992A）：鎖定科技創新題材，深度布局AI與半導體供應鏈，受惠AI需求持續擴張。 統一台股增長（00981A）：廣泛布局台股成長型標的，掌握台灣製造業升級與外銷訂單回流的長期紅利。

主動式ETF更值得投資？三個角度思考

優勢一：超額報酬的潛力

在市場結構性輪動明顯的環境下，主動式ETF的選股能力有機會創造超額報酬，這是純粹追蹤指數的被動ETF所無法企及的。

優勢二：專業團隊即時因應市場

主動式ETF背後有研究團隊持續追蹤個股基本面與市場動態，能在風險升溫時即時減碼、在機會浮現時加速布局，對散戶投資人而言，等於將專業操盤能力「ETF化」，門檻大幅降低。

優勢三：仍保有ETF的優點

相比一般主動型基金，主動式ETF同樣在交易所掛牌交易，具備資訊透明、費用相對較低、交易靈活等特性，兼具基金的主動管理優勢與ETF的交易便利性。

投資人應注意的風險提示

短期績效不代表長期保證：不到一個月的報酬率比較，樣本期間過短，不宜作為長期持有的唯一依據。

費用率通常高於指數型ETF：主動管理需支付較高的管理費，長期累積下來會侵蝕報酬。

風格輪動風險：當前熱門的科技與成長題材若出現修正，主動式ETF的跌幅也可能更為劇烈。

認識「核心持股」與「衛星持股」 找到最適合你的配置！

很多投資人可能是第一次聽到「核心＋衛星」這個概念，其實說穿了很簡單：

核心持股：佔投資組合大部分比重，追求穩定、長期成長。選擇波動較小、追蹤大盤的ETF，例如0050。就像房子的地基，穩穩撐住整體資產。 衛星持股：佔較小比重，追求超額報酬。選擇主題型或主動式ETF，例如本文介紹的00987A、00992A等，靈活捕捉市場熱門題材。就像衛星繞著地球轉，輔助核心創造更好的整體績效。

2026年資產配置戰略：核心與衛星的完美平衡

投資人類型 核心持股(0050等) 衛星持股(主動式) 適合對象 🛡️保守型 80% 20% 退休族、風險承受低、求穩定收益者。 ⚖️平衡型 60% 40% 上班族、中長期理財、兼顧穩定與成長者。 🚀積極型 40% 60% 年輕族群、風險承受高、積極追求報酬者。

舉例來說，若你是平衡型投資人，手上有100萬元，可考慮：60萬元買入0050，長期持有、穩定累積，40萬元分散布局2～3支主動式 ETF（如00987A、00992A、00981A），積極參與市場熱門題材。

這樣的配置兼顧「穩中求進」的精神，即使主動ETF短期出現波動，核心持股也能幫你守住大部分資產，讓投資之路走得更穩、更長遠。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：別只會買0050！這檔主動式ETF單月狂漲18%，「核心＋衛星」策略正夯！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。