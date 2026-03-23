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LINE Bank摩根投信投資人DNA調查 主動式ETF獲年輕族群認同

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
LINE Bank與摩根投信公布2026台股投資人DNA問卷調查，發現投資人申購主動式ETF兩大痛點為手續費與便利性，LINE Bank24小時全線上申購，無須臨櫃填寫紙本，協助投資人申購新募集ETF，且「全面0申購手續費」、「0匯費」。圖／LINE Bank提供
LINE Bank與摩根投信公布2026台股投資人DNA問卷調查，發現投資人申購主動式ETF兩大痛點為手續費與便利性，LINE Bank24小時全線上申購，無須臨櫃填寫紙本，協助投資人申購新募集ETF，且「全面0申購手續費」、「0匯費」。圖／LINE Bank提供

根據LINE Bank（連線商業銀行）與摩根投信公布的「2026台股投資人DNA問卷調查」內容發現，以題項「台股加權指數已突破3萬點，創下歷史新高里程碑，您現在對台股投資的態度是什麼？」為背景觀察，有58%民眾看好台股大盤並願意持續加碼投資。

此外，進入台灣市場一年多的「台股主動式ETF」更獲得半數以上約55%投資人納入投資組合當中，顯見投資人對大盤與台股主動式ETF的堅強信心。

調查內容揭露新募集ETF參與者有「越年輕，越怕麻煩」的現象，以題項「哪些原因讓你不想參與ETF募集申購？」觀察，高達74.4%的29歲以下年輕人因行政流程繁瑣而放棄申購，比例是費用障礙39.8%的近兩倍。

不過行政流程繁瑣並非只引起年輕人卻步，整體而言投資人面對新募集ETF 申購，最主要焦慮有38%比例認為是手續費與額外匯費，其次則有35%認為是工作繁忙無法親臨券商下單。

除了來自手續費與匯費的價格成本，與無法親臨券商的時間成本之外，有高達30%至33%的投資人都針對「申購後要填寫太多紙本表單」、「常用的證券戶買不到特定的ETF募集申購」、「申購後還要匯款步驟太麻煩」等題項表達市場申購機制有優化空間，顯示投資人追求投資手續簡化與拒絕繁瑣流程的傾向。

調查還呈現出「資歷越深、越敢加碼」的現象。投資台股資歷5年以上的資深投資人，高達69.7%表態將「積極加碼」；值得注意的是，即便完全沒有台股經驗者，也有43.3%願意小額試水溫。顯示3萬點行情正打破資歷壁壘，市場吸引力跨越不同族群。

隨市場投資觀念演進，主動式ETF已成為台股投資人投資組合中的選項之一。調查數據顯示，全體投資人偏好將主動式ETF納入投資組合的平均比例達55%。

特別是這股主動式熱潮並非只出現在資深投資者，29歲以下的年輕族群中亦有47.9%的比例偏好將主動式ETF納入配置。這反映出數位原生代對於主動式工具的認同，正成為各世代投資人強化資產成長動能的重要引擎。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市場 年輕人 台股

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