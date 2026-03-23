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高股息被嫌爛照樣買！存股哥無懼暴跌持續加碼00878與0056…超強底氣從何而來？

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥分享資產突破千萬後，堅持買進高股息ETF並適度運用股票質押，半年內總值大增212萬，見證資產複利的驚人成效。記者曾吉松／攝影
存股哥分享資產突破千萬後，堅持買進高股息ETF並適度運用股票質押，半年內總值大增212萬，見證資產複利的驚人成效。記者曾吉松／攝影

＊原文發文時間為3月18日

去年9/12總值首次突破1000萬，今天3/18收盤時總值是1212萬，半年增加212萬，其中60萬為股票質押借貸，152萬為這半年淨資產。期間買進20張國泰永續高股息（00878）、19張元大高股息（0056）、2張群益台灣精選高息（00919）、1.15張元大台灣50（0050）、300股第一金（2892）。

高股息從2024下半年開始降息後就很常被說爛，配息配不出來、股價只會一直跌、左手換右手、市值型比較強，各種說法滿天飛，但我還是依照自己的節奏繼續買買買，並且將股息持續再投入，因為我相信長期持有的力量。

股票質押部分，目前槓桿狀態還是非常健康，維持率249%、負債比37%，手上還有幾十萬現股可以再質押提升維持率，及黃金對沖風險，整體防禦力還是很高，近半個月的暴漲暴跌對我來說沒有任何影響，甚至所有風險對應都不需要。

加上還有00878、00919、00929股息總額共15萬浮在空中還沒入帳，股息現金流讓我的容錯率極大幅度得到提升，心態上也能更從容的去面對任何股災、回檔，如果以恐懼與貪婪指數來衡量的話，我自評都是保持中立狀態。

這半年來對存股又有更多不同的體悟，那就是靠資產賺資產的力量實在驚人，尤其在破千萬之後，總值提升的速度體感上又進入另一個境界，有更多資產可以拿到更大的槓桿，進而創造更大的現金流，如此循環下去讓這個金錢生產系統的效率越來越高。

◎感謝 槓桿存股哥 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 0056元大高股息 0050元大台灣50 2892第一金

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