投資一定要贏過0050？告別報酬率焦慮…在殖利率之間尋找平衡

許多投資人（包括版主自己）常陷入「報酬率焦慮」，總覺得沒買元大台灣50（0050）就是虧了、績效落後別人就是天大的罪惡、沒領到高配息就無感。

在資訊爆炸的投資圈，我們每天被各種「績效冠軍」洗版，好像不追求極致報酬、不追求超高殖利率，就是對不起自己的錢袋。版主多年前開始關注策略市值型ETF，就是為了尋找一個重新思考資產結構的方向。策略市值型ETF在多頭市場可能跑不贏0050，在追求現金流時，殖利率又輸給高息型。版主只是試圖在「報酬率」與「殖利率」之間，找到最舒適的平衡點。目前為止，版主對這樣的佈局策略感到相當舒適。

這種「舒適感」，源於對自我需求的了解。我們常在0050的強勁成長與高息型ETF的豐沛現金流之間掙扎，試圖兩頭通吃，卻往往在市場波動時因貪婪或恐懼而亂了方寸。選擇策略市值型 ETF本質上是一種折衷策略，既保留了部分市值型的成長潛力，同時提供略優於市值型產品的配息。

當大盤因台積電一枝獨秀而噴發時，策略市值型組合可能顯得平庸（但優於高息型）；當高息股因題材炒作而殖利率爆表時，策略市值型組合的配息可能顯得單薄。 這份看似平庸的成績單，其實是深思熟慮後的取捨。放棄追求極致的超額報酬，換取的是更穩定的持股心態；不追求最高的殖利率，反而能適度提升報酬率。投資不需要贏過市場上的所有人，只要贏過那個容易動搖的自己就夠了。

除此之外，版主發現，投資圈非常喜歡以0050做為錨定點，認為如果報酬率贏不過0050，那就乾脆投資0050就好；擁護這種論點的人不在少數，而且攻擊性特別高。這個論點肯定不會錯，但版主以為，人生從來不是數學公式，還參雜了各種不同的需求，不該有任何錨定點；0050肯定是好產品，但未必能滿足所有人的需求。

投資最怕沒有主見，追求極致報酬率與追求現金流最大化，各有擁護者，兩邊也常常爭論不休。如果心無定見，看完兩邊論點之後，恐怕會陷入「選擇焦慮」。在這個資訊爆炸的年代，「完整瞭解自己的需求、保持定見不受影響」，似乎成了必須學會的投資心法。

與其在資訊大海中焦慮跟風，版主選擇在「報酬率」與「殖利率」之間，找到最舒適的平衡點。當我們不再執著於打敗誰、不再執著於必須贏過0050，資產反而會在時間的複利下，悄悄帶領我們抵達期盼已久的終點。

心有定見、不隨波逐流，至關重要。

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