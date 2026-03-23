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股市崩…除i珍食、友善時光節約日常開支外！股添樂：00719B當避風港、00935及00881可逢低承接

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
面對中東戰火與通膨帶來的多殺多危機，分析師建議日常改吃超商折扣鮮食省荷包，並逢低布局00719B、00935及00881等ETF作為資金避風港。中央社
面對中東戰火與通膨帶來的多殺多危機，分析師建議日常改吃超商折扣鮮食省荷包，並逢低布局00719B、00935及00881等ETF作為資金避風港。中央社

財經影音頻道「股添樂股市新觀點」發布最新影片，持續關注已開打超過20天的中東戰爭。分析師股添樂呼籲投資人切勿輕忽此次戰爭的嚴重性，其影響時間恐比預期更長。

他引述美國總統川普近期的社群貼文指出，川普雖宣稱對伊朗的軍事行動已接近尾聲，並摧毀其飛彈能力與國防工業基礎，卻又要求其他國家自行承擔荷姆茲海峽的護航工作；隨後又發文威脅若伊朗不在48小時內開放海峽，將摧毀其最大發電廠。

顯示戰況反覆，戰爭短期內難以結束，市場不應過度樂觀。

通膨預期升溫 美債殖利率攀升刺破泡沫

股添樂進一步分析，早在農曆年前他便警告股市存在本益比與流動性過高的泡沫，而中東戰爭正是刺破泡沫的那根針。

從聯準會最新利率決策會議觀察，官員對利率的預期點陣圖呈現上移，市場甚至出現升息聲浪。

此外，美國2年期公債殖利率自3月份的3.4%攀升至3.9%，顯示市場正在定價降息次數減少與時間點延後，這將直接影響科技股的折現率與本益比。背後最根本的原因在於油價上漲改變了通膨預期，例如作為零售汽油前瞻指標的RBOB汽油期貨價格持續上揚，若美國國內物價無法壓制，美債殖利率便會隨之走高。

緊盯油價前高 慎防停滯性通膨風險

針對油價走勢，股添樂提出兩階段推演：

目前市場處於第一階段，即油價上漲引發預期通膨升溫與短天期美債殖利率上揚，這尚在市場可接受範圍內。他強調短期內關注焦點在於西德州原油前高113美元與布蘭特原油前高119.5美元不能被突破。

若油價持續走高突破前高，將進入第二階段，消費者被迫減少其他支出，導致消費者信心受損並引發市場對經濟衰退的擔憂。屆時若通膨仍處高位且無法降息，將面臨停滯性通膨風險，這可能成為股市破底的主因。

融資餘額創高 籌碼凌亂慎防多殺多

在台股方面，股添樂點出融資餘額屢創新高是一大隱憂...

近期大盤指數下跌，但融資餘額卻一度突破4000億元，且此數字尚未包含信貸與房貸的資金，顯示籌碼相當凌亂與浮動。

他警告，當融資餘額處於高位，接下來市場波動只會加劇，一旦內資信心因戰爭升溫而動搖，恐引發多殺多賣壓。他特別提醒投資人在此階段切勿擴大槓桿，應保持耐心，等待市場修正至合理位置再行佈局。大盤指數方面則需留意31500點的支撐位置，若跌破需防範多殺多風險。

資金避風港浮現 逢低關注塑化與科技龍頭

針對現階段的投資策略，股添樂建議除了可善用超商如7-11的i珍食、全家友善時光或全聯的折扣鮮食來節約日常開支外，在股市布局上可留意塑化股與短天期美債。

他指出，因海峽封鎖導致原油供給受限，具低價庫存優勢的中油加工廠將首先受惠；若戰事拖延導致下游被迫拉貨補庫存，將推動塑化股的第二波行情。保守型投資人則可關注殖利率已達3.9%的美債1至3年ETF...如元大美債1-3（00719B）作為資金避風港。

若屬意台股，連結大盤的市值型ETF或是野村臺灣新科技50（00935）與國泰台灣科技龍頭（00881）等科技型ETF仍是穩健選擇；個股方面，若市場出現大幅修正，台積電、台達電、健策、旺矽、欣興與光聖等具備建置資料中心與無塵室剛性需求支撐的龍頭股，將是逢低加碼的首選目標。

◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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