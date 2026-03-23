美股ETF再添新兵 009818今日掛牌

美股ETF第30檔新兵報到，追蹤NASDAQ 100科技市值加權指數的華南永昌NASDAQxT（009818）在3月11日成立，23日正式掛牌上市，也是盤面中今年第九檔新掛牌的ETF，然受到美股上周五拉回影響，早盤拉回逾4%。

華南永昌NASDAQxT是華南永昌投信繼華南永昌優選50後的第二檔ETF，採新台幣計價，ETF類型為海外股票ETF，不配息，風險報酬等級RR4，經理費0.3%、保管費為0.17%。

NASDAQ 100科技市值加權指數在衡量NASDAQ 100指數中科技公司的表現，再依其市值加權計算權重組成；指數每年11月重新審核成分股、每年3月、6月、9月、12月進行季度再平衡。

根據華南永昌投信官網資料，截至20日，華南永昌NASDAQxT規模為17.87億元、淨值15.01元，前十大成分股及權重依序為NVIDIA的2.68%、APPLE的2.37%、MICROSOFT的2.1%、Meta的1.72%、BROADCOM的1.46%、ALPHABET（有投票權）1.32%、ALPHABET（無投票權）1.22%、MICRON TECHNOLOGY 的0.77%、帕蘭提爾科技的0.55%、ADVANCED MICRO DEVICES的0.51%。

華南永昌NASDAQxT經理人蔣松原指出，近期中東地緣衝突，引發霍爾木茲海峽封鎖，油價一度飆破每桶100美元，市場風險情緒升溫，NASDAQ指數短線承壓。然而隨著局勢趨於緩和、油價回落，資金回歸AI基礎設施與半導體等科技標的，再次印證科技長期趨勢不變，短線雜訊過後仍是市場核心主軸。

蔣松原特別指出，NVIDIA執行長黃仁勳近期發布AI產業「五層蛋糕」架構，將AI生態系統拆解為能源、晶片、基礎設施、模型與應用五個層次，引發市場對AI投資布局方式的廣泛討論。其中除了最底層的能源之外，其餘四層生態系統皆含蓋在Nasdaq 100科技指數的成分股中。

華南永昌NASDAQxT成分股集中於半導體、雲端運算、軟體及消費性科技等領域，對應黃仁勳所提架構中晶片至應用的四個層次，在AI持續發展的架構下，相關成分股將持續受益，未來成長可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。