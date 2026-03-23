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一覺醒來帳戶多快2萬！00878配息1萬8050元入帳…知美分享雙贏理財心法
今天起床發現帳戶多了將近2萬元！
知美今天順利領到，國泰永續高股息（00878）給的配息：總共1萬8050元，剛好可以拿來規劃人生中的第一份保單，算一算00878一年總共會配息四次，加起來可以拿來負擔，知美跟老婆未來一整年的保險費用。
很多人都說：「高股息ETF不好？」但是高股息ETF對於知美的價值在於，平常捨不得花的錢、買的東西，改成「用」高股息的配息來支付，心裡就會比較沒有罪惡感、相對花的安心。
剛出社會的知美常常捨不得花錢不曉得是不是從小受到的家庭教育？總是會把自己過得跟苦行僧一樣可憐...
但是高股息ETF固定時間配息給知美，反而讓知美開始願意也捨得花錢，所以未來每年的保險支出，知美不再會認為是浪費而是當作必要支出；現在每年不論是大大小小的聚餐旅遊，知美都想要讓家人吃好住更好一點！
投資的目的一部分是讓未來的自己過好，但是更重要的一部分是讓現在的自己幸福，知美目前的投資組合是：「市值型+高股息+債券型」：
市值型當作禮物送給未來的自己
高股息則是送給現在的自己
就像是很多人平常領月薪捨不得花錢，但是領到年終分紅後，卻願意花錢去吃大餐一樣，明明花出去的金額並沒有改變，但是內心的感受就是完全不同。
很多人常常問知美：怎麼勸說家裡的長輩，不要把錢放在銀行活存被通膨侵蝕？
知美的答案很簡單：不要勸說！自己把投資理財做好、學習好，出去旅遊的時候就跟他們分享，這次的旅費是賣掉元大台灣50（0050）賺到的，這次的大餐是00878給的配息...等到長輩自己產生興趣、願意學習，再跟他們耐心、細心分享就可以！
不然千萬不要去管長輩怎麼存錢，否則可能還要背負覬覦財產的罪名。
◎感謝 知美JiMMY 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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