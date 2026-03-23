突破市值框架！繼00981A後統一投信再推10元主動式ETF「00403A」…4月13日預購開跑

統一投信發布最新影音指出，市場表現並非總是普天同慶，即使同為台股市值前50大企業，報酬前10名與後10名的表現也有天壤之別，為跳脫傳統市值指數限制，統一投信強調市值投資需要再次進化，投資策略不僅要選大，更要選強。

統一投信表示，繼推出人氣台股主動式ETF主動統一台股增長（00981A）之後，將再度推出全新力作「00403A統一台股升級50」主動式ETF，旨在讓市值投資有機會突破框架並更上層樓。

該檔ETF的投資策略是以市值前50大企業作為穩健核心，並進一步納入市值51到200大企業來增強動能，藉此精選出最具競爭力的升級50組合。

針對操作策略，統一投信說明00403A將運轉四大核心升級引擎，透過汰換弱勢、增強動能以及靈活調整持股彈性，達到選股、動能與主動操作的全面升級。

統一投信同時強調其作為台股基金淨值王的地位，不僅保持台股主動式ETF市占第一，更具備超過百座大獎肯定的選股實力與市場認同。

在公開發行資訊方面，00403A發行價格為新台幣10元，由彰化銀行擔任保管銀行。該檔ETF預購將於4月13日9:00開跑，募集繳款期間為4月22日至4月24日，預計掛牌日為5月12日。

配息機制方面，00403A具備平準金機制並採季配息，自基金成立日起180日後，將於每年1、4、7、10月底進行評價。

官方最後也依規提醒，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。