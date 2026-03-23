六檔台股ETF紅不讓 今年來績效突破三成 專家建議逢回分批加碼

今年來，台股延續多頭格局，在資金動能與產業基本面雙重支撐下，市場表現亮眼，半導體與AI供應鏈族群成為推升大盤的關鍵核心，帶動整體投資氛圍轉趨樂觀。

統計至3月20日，今年來有六檔台股ETF報酬率突破三成，表現領先市場，且投資主軸高度集中於半導體相關產業，顯示資金聚焦產業趨勢明確。

富邦台灣半導體ETF（00892）經理人陳双吉表示，從基本面來看，券商普遍預估2026年台股企業獲利增速將優於2025年，並可望延續雙位數成長動能。在全球貨幣政策轉向寬鬆、降息循環延續的環境下，有助於科技股評價進一步提升。

同時，AI產業持續擴大資本支出，對半導體需求形成長期支撐，強化產業成長的可見度。

從產業趨勢分析，陳双吉指出，AI應用快速發展帶動資料中心運算能力與高速傳輸需求大幅提升，光通訊技術亦成為市場焦點。

本次OFC大會聚焦矽光子、共封裝光學（CPO）與光電交換（OCS）等關鍵技術，象徵未來高速運算架構升級方向已逐步明朗。

此外，根據觀察，測試介面族群占00892近20%，旺矽、穎崴今年來漲幅分別達62.9%、153.9%是使基金能領先同業的主要原因。

測試產業本波有強勁表現除具備堅實的基本面支撐，主要驅動力來自於多項AI專案需求強勁，隨著晶片測試複雜度以及針腳數提升趨勢確立，產品組合優化將顯著推升毛利率表現。

陳双吉表示，在此環境下，投資策略建議以紀律布局為主，可透過逢回分批加碼或定時定額方式，逐步累積部位，且更有效地掌握這波由AI與半導體驅動的機會行情。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，美國記憶體龍頭美光公布最新財報超亮眼，主要受惠記憶體價格上漲與高頻寬記憶體（HBM）產品占比提升，在美光財報激勵下，國內記憶體族群的股價勁揚，連帶記憶體成份股比重高的台股ETF近期績效表現優異。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊指出，隨著人工智慧應用逐漸從模型訓練擴展至推論階段，資料中心對高速儲存與記憶體的需求正快速升溫。

布局記憶體相關個股占比高的臺灣IC設計ETF，不失為投資人參與記憶體投資熱潮的好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。