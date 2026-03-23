快訊

重啟核電…李文忠籲辦核能大辯論 詹順貴批牽拖依法行政、當人民笨蛋？

長照缺口！失智住宿床位一床難求 六都全上榜

聽新聞
0:00 / 0:00

主動式美股ETF 靈活操作

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

第2季即將來臨，統計過去十年全球主要股市第2季平均表現，整體來看漲多跌少，且前十名指數平均報酬都在3%以上，勝率多逾七成。進一步細看，以美股表現最好，包括美國NASDAQ-100指數、NASDAQ指數分別上漲7.2%與6.9%，S&P 500指數也上榜，平均上漲4.5%。

主動群益美國增長ETF（00997A）經理人吳承恕表示，雖然近期中東戰事使全球股市震盪，美股同樣遭受波及，不過在基本面與企業獲利面有撐下，開戰來美股表現於全球主要股市中跌幅相對有限。後市來看，美以伊衝突仍在進行式，短期消息面仍牽動市場情緒，不過隨恐慌性賣壓已宣洩，投資目光將逐漸回歸基本面。

吳承恕指出，基於美國經濟基礎穩固，就業與通膨處於平衡，景氣可望延續溫和成長態勢，企業獲利具備韌性，加上投資題材多元，且4月開始也多為政府與企業的年度預算案開始執行的時間點，在政策落實與企業業績預期增長下，有助帶動美股表現。

此外，第1季財報將陸續公布，搭配正向業績展望，有助為股市注入動能，美股表現仍值留意。惟考量地緣政治不確定性並存下，資金輪動快速，操作上更需主動彈性調整，建議投資人可善用主動式美股ETF來因應。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政分析，受中東地緣政治局勢尚未緩解，近期台股亦跟隨國際股市走勢而波動，不過整體來看，鑑於台灣基本面仍穩健，且地緣政治事件無礙於全球AI科技發展，台廠仍有望持續從中受惠下，中長期表現仍不看淡。

台新標普科技精選ETF研究團隊表示，美股及科技股近日震盪加大，不過美國第4季財報顯示，北美主要CSP業者再度上調資本支出，明顯優於市場預期，反映AI投資仍處於加速期間，相關供應鏈的獲利也在上修循環，預期AI相關仍是產業主流趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

基本面 指數 美國經濟

延伸閱讀

主動式台股ETF今年來檔檔打敗大盤 00992A強漲31%是大盤兩倍

美股健康輪動 法人喊低接

IPO 超級日3月23日五檔 ETF 開募 主動式美股、台股、金融股債登場

美股 ETF 資金避風港

相關新聞

主動式美股ETF 靈活操作

第2季即將來臨，統計過去十年全球主要股市第2季平均表現，整體來看漲多跌少，且前十名指數平均報酬都在3%以上，勝率多逾七成。進一步細看，以美股表現最好，包括美國NASDAQ-100指數、NASDAQ指數分別上漲7.2%與6.9%，S&P 500指數也上榜，平均上漲4.5%。

六檔台股ETF紅不讓 今年來績效突破三成 專家建議逢回分批加碼

今年來，台股延續多頭格局，在資金動能與產業基本面雙重支撐下，市場表現亮眼，半導體與AI供應鏈族群成為推升大盤的關鍵核心，帶動整體投資氛圍轉趨樂觀。

主動式台股ETF今年來檔檔打敗大盤 00992A強漲31%是大盤兩倍

台股最近上沖下洗，大漲伴隨大跌，讓投資人捉摸不定。不過，觀察市場投資新寵11檔主動式台股ETF近期表現，無論是近一周、近一月、今年來平均表現都勝大盤。

買009816不配息一定贏0050？達人破解迷思：跌時賣零股超心痛

凱基台灣TOP 50（009816）在短短兩個月內引發熱議，基金規模迅速達到830億元。投資人面臨「配息」的元大台灣50（0050）與「不配息」的009816之間的選擇，專家指出應根據個人需求和長期績效來評估各種影響因素。

搶金潮再現！黃金急殺引抄底盤 黃金ETF成交量衝高

美伊戰火未熄，市場對降息預期先熄火，金價跳水觸發低接買盤，期元大S&P黃金正2（00708L）、期元大S&P黃金（00635U）20日成交量能放大，所謂跌深就是最大利多，「搶金潮」再度浮現。

009816內扣費用比0050貴17倍？稀飯拆解2月帳單揭低費用真相：本身就不公平

009816的2月總費用率為0.17%，比0050的0.01%高出17倍，引發投資人對低費用的質疑。然而，009816的高費用主要由於大規模建倉及指數成分股調整造成，實際淨交易成本為0.16%。儘管成本較高，其從掛牌至今的報酬率為7.21%，超越0050與大盤。分析指出，投資者應關注長期績效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。