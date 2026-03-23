主動式美股ETF 靈活操作

第2季即將來臨，統計過去十年全球主要股市第2季平均表現，整體來看漲多跌少，且前十名指數平均報酬都在3%以上，勝率多逾七成。進一步細看，以美股表現最好，包括美國NASDAQ-100指數、NASDAQ指數分別上漲7.2%與6.9%，S&P 500指數也上榜，平均上漲4.5%。

主動群益美國增長ETF（00997A）經理人吳承恕表示，雖然近期中東戰事使全球股市震盪，美股同樣遭受波及，不過在基本面與企業獲利面有撐下，開戰來美股表現於全球主要股市中跌幅相對有限。後市來看，美以伊衝突仍在進行式，短期消息面仍牽動市場情緒，不過隨恐慌性賣壓已宣洩，投資目光將逐漸回歸基本面。

吳承恕指出，基於美國經濟基礎穩固，就業與通膨處於平衡，景氣可望延續溫和成長態勢，企業獲利具備韌性，加上投資題材多元，且4月開始也多為政府與企業的年度預算案開始執行的時間點，在政策落實與企業業績預期增長下，有助帶動美股表現。

此外，第1季財報將陸續公布，搭配正向業績展望，有助為股市注入動能，美股表現仍值留意。惟考量地緣政治不確定性並存下，資金輪動快速，操作上更需主動彈性調整，建議投資人可善用主動式美股ETF來因應。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政分析，受中東地緣政治局勢尚未緩解，近期台股亦跟隨國際股市走勢而波動，不過整體來看，鑑於台灣基本面仍穩健，且地緣政治事件無礙於全球AI科技發展，台廠仍有望持續從中受惠下，中長期表現仍不看淡。

台新標普科技精選ETF研究團隊表示，美股及科技股近日震盪加大，不過美國第4季財報顯示，北美主要CSP業者再度上調資本支出，明顯優於市場預期，反映AI投資仍處於加速期間，相關供應鏈的獲利也在上修循環，預期AI相關仍是產業主流趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。