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主動式台股ETF今年來檔檔打敗大盤 00992A強漲31%是大盤兩倍

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
11檔主動式台股ETF漲跌幅。
11檔主動式台股ETF漲跌幅。

台股最近上沖下洗，大漲伴隨大跌，讓投資人捉摸不定。不過，觀察市場投資新寵11檔主動式台股ETF近期表現，無論是近一周、近一月、今年來平均表現都勝大盤

今年來，台股大盤漲15.8%，扣除2月初掛牌的主動安聯台灣（00993A）不計，10檔主動式台股ETF檔檔漲幅都超過大盤，平均漲幅高達22%。其中，以主動群益科技創新（00992A）大漲31%居冠，是大盤的兩倍，表現最亮麗。另外，主動統一台股增長（00981A）及主動第一金台股優（00994A）的漲幅都超過26.7%，分居第二及第三名。

受中東戰爭影響，台股一個月以來只上漲1.4%，11檔主動式台股ETF平均漲幅高達11.9%，是大盤的8.5倍。其中，主動台新優勢成長（00987A）急漲19.5%最出色，其次是00992A漲16.5%、00981A漲15%。

上周台股大起大落，全周仍漲0.4%，11檔主動式台股ETF平均上漲5.5%，每檔都擊敗大盤，以00987A漲8.7%最優，另有五檔ETF漲幅超過6%。

市場法人表示，主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，每日即時進行持股調整，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢，是現階段台股高檔下的靈活投資選擇。

00992A經理人陳朝政指出，台股企業獲利持續上修，因此仍樂觀看待後市。整體來看，人工智慧（AI）需求快速擴張，雲端服務供應商（CSP）業者今年資本支出年增率跳升至64%，台灣的半導體、散熱、交換器及封測產業將直接受惠。AI基礎建設進入規格升級周期，產業外溢效應持續發酵，台股企業營運有望逐步加溫。

00993A經理人施政廷表示，面對中東戰事引發的震盪，持續鎖定具備高技術護城河的AI與半導體先進製程作為攻擊箭頭；同時納入現金流穩定的生技與金融股作為抗震保護墊，利用低相關性抵銷系統性風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 漲幅 台股 主動式 大盤

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