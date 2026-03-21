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買009816不配息一定贏0050？達人破解迷思：跌時賣零股超心痛

聯合新聞網／ 趣 講 股
針對009816與0050的配息與費用率之爭，專家點破長期績效關鍵在於成分股比重，並提醒投資人應依自身現金流需求來選擇，而非盲目跟風。（記者曾學仁／攝影）
針對009816與0050的配息與費用率之爭，專家點破長期績效關鍵在於成分股比重，並提醒投資人應依自身現金流需求來選擇，而非盲目跟風。（記者曾學仁／攝影）

最近凱基台灣TOP 50（009816）的網路討論度爆表，原因除了是它剛掛牌上市不到2個月，其基金規模就衝到830億元之外，不配息的009816的總成本費用有沒有高過配息的0050（激起了眾多財經網紅的爭論）？到底選配息的元大台灣50（0050）好、還是選不配息的009816好？

這些話題一一出籠，再加上電視廣告一直打，就是不見發行009816的凱基投信出來解答總費用率有沒有偏高的問題，任由輿論自行發酵。

投信是最大贏家

難怪009816近期的績效雖然只跟大盤一致、沒有主動式ETF來得好，網路上的討論度卻輾壓各個新掛牌的各類ETF，只能說凱基投信促銷、炒熱旗下基金聲勢、話題的能力真是高明啊！

聰明的你一定有話要說：「趣講股你還不是一樣中了凱基投信的計，現在也在炒009816的話題。」

不一樣喔！現在這篇就是要提醒投資人：除了財經網紅討論的總費用率之外，其實還有以下更重要的事，值得投資人去留意！

一、配息不配息 各取所需

這一題永遠是看個人需求！你不想只能長期看著基金績效上升，手上的現金卻永遠吃緊、不想「看得到績效、卻吃不到」，當然0050對你而言就會比009816好。

又或者你每次領到的配息，都為自己及家人帶來了無可替代的愉快旅遊、或是把配息買了漲更強的台達電、旺矽、00981A等飆股，那麼還能說領配息不香嗎？當然，平時有儲蓄大把鈔票的人就另當別論了。

二、賣零股當配息的糾結

然而你也可以說：平時就選不配息的009816，等全家要來個愉快旅遊時、或是有研究出台達電等潛力股時，再來賣009816零股當做是配息，發給自己就行啦！

此話沒錯，但是萬一要賣零股當做配息的時候，股價是下跌的，你會忍痛賣股來享樂、追漲飆股嗎？

三、長期績效難有定論

最後談到：配息的0050、不配息的009816長期績效的比較。說真的，現在2026年就要談10年後、20年後的這兩支基金的績效，其實是很難下定論的，因為說不定你只買了10年就忍不住換到房地產或美股ETF了，而且長期投資的中途，充滿了太多個別成份股的變數。

例如台積電的股價如果未來漲得很多，那麼有配息、台積電權重占比達63％的0050，長期績效仍然可能比不配息、再投入、台積電權重占比只有42％的009816還要好（009816的選股原則與0050略有不同，並非單純以市值排名為依據）。

總歸一句話，就是任何基金的績效要好，成份股的好壞是關鍵。也許你千挑萬選的某支基金，前5年成份股選得很好，但是後5年成份股卻選得很差。所以如果你擔心單一基金的長期績效不盡人意的話，就多買個一、兩支來分散風險吧。

而這也正是009816才上市不到2個月，基金規模立刻就衝到830億元以上的主要原因啦！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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