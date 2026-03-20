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搶金潮再現！黃金急殺引抄底盤 黃金ETF成交量衝高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
黃金示意圖。美聯社
黃金示意圖。美聯社

美伊戰火未熄，市場對降息預期先熄火，金價跳水觸發低接買盤，期元大S&P黃金正2（00708L）、期元大S&P黃金（00635U）20日成交量能放大，所謂跌深就是最大利多，「搶金潮」再度浮現。

黃金價格重挫，期元大S&P黃金正2、期元大S&P黃金今日分別下跌5.4%、2.7%，但成交量顯著放大至1.8萬、1.3萬張，相較近一周日均成交量均呈兩倍以上成長，顯示市場仍看好黃金，在5,000美元以下的低接態勢強勁。

法人分析，本波黃金、白銀回落，主因在於貨幣政策預期轉變與資金流動性需求提升。市場對短期降息的期待延後，削弱黃金作為無息資產的吸引力；白銀則與其高度仰賴工業需求有關，市場擔憂能源價格飆升恐衝擊全球經濟成長，工業金屬需求預期轉弱，導致賣壓加重。

不過黃金結構性利多並未改變，摩根大通分析師Patrick Jones認為短線波動難免，全球央行和投資人的強勁需求不變下，最終將推動金價於年底上看6,300美元。

法人表示，投資人如想趁勢參與黃金長多表現，黃金ETF是十分方便的投資工具，適用證券APP下單，一樣免徵證所稅，也不會有實體黃金的所得稅，是完全不會有稅務問題的黃金投資管道。

戰爭同步帶動原油相關ETF商品熱度，部分逆勢操作資金，看好油價在短線急漲後有回落空間，持續進駐期元大S&P原油反1（00673R），20日全日溢價幅度在26%至30%。法人提醒，ETF大幅溢價顯示買進成本高於ETF淨值，買進前需謹慎評估風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

法人 投資人 市場

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