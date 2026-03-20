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009816內扣費用比0050貴17倍？稀飯拆解2月帳單揭低費用真相：本身就不公平

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
009816在2月總費用率高於0050的迷思，指出主因是新ETF建倉與換股的單月交易成本，呼籲投資人應關注其打敗大盤的總報酬表現，給予長期策略發酵的時間。中央社
009816在2月總費用率高於0050的迷思，指出主因是新ETF建倉與換股的單月交易成本，呼籲投資人應關注其打敗大盤的總報酬表現，給予長期策略發酵的時間。中央社

009816的2月內扣費用比0050高？低費用是不是假的？

最近這個討論真的很多。因為單看數字確實很嚇人。

→凱基台灣TOP50（009816）2月總費用率 0.17%

→元大台灣50（0050）2月總費用率 0.01%

差了17倍，看起來好像被收割，也讓人懷疑當初主打的「低費用」是不是話術。

但如果只看結果，真的會被誤導。關鍵在於時間點。

009816 雖然在1月完成募集並成立，但從當時的持股揭露來看，它其實是在2月才正式展開建倉。1月底帳上幾乎還沒有實質成分股部位，到了2月才一次性進場，把整籃股票買齊；偏偏2月底又剛好遇到指數成分股調整。

也就是說，它在同一個月份裡，同時經歷了「大規模建倉」與「換股調整」兩件事，交易量自然放大，交易成本也就跟著被拉高。

當月產生的交易成本大概是：手續費約 0.23%、交易稅約 0.08%...但還有一塊「減項」。

2月有 0.15% 的申購 / 買回手續費， 這筆錢是向初級市場申購人收取的，不列入基金資產，屬於抵減交易成本。

所以實際淨交易成本是：0.23 + 0.08 − 0.15 = 0.16%，再加上當月經理費約 0.01%，總費用率約 0.17%。

除了經理費、保管費這種固定支出會每月發生，其餘交易成本大多不是固定性大額支出。

這也是為什麼我會說，單看2月去判斷費率真假，本身就不公平。

不過事實到底是不是這樣，就還要繼續觀察3月，甚至這一年的費用率，才能得出一個較為公正的答案。

然而，費用率很重要，但它只是評估 ETF 的其中一塊拼圖。最終還是要回到總績效。因為投資人真正帶回家的，不是費率低，而是報酬高不高。

以數據來看，009816從掛牌日到3/18的報酬約7.21%，同期的大盤報酬則約6.84%、0050約6.65%，在同一段時間裡，它不只跑贏0050，也略勝大盤。

確實，009816在2月費用率相較0050高一些，成本面看起來比較吃虧。但如果這些成本能換來超額報酬，讓整體績效更勝一籌，那這筆「多付出的費用」，就不只是支出，而是為策略與操作能力買單。

就目前短期表現來看，我覺得還不能因為單月總費用率較高，就急著替它打上一個問號。

與其只盯著費用率，我反而更想看的是這套策略能不能在不同市場環境下持續發揮效果？動能加碼機制能否長期跑贏大盤？我還是願意給它一點時間，也期待它接下來的表現囉！

◎感謝 要不要來點稀飯套餐 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 0050元大台灣50 ETF 內扣費用 經理費

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