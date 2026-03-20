不是有錢才存股！杉本揭密100張00878存法：月存1萬、小資族11年也能達標

台股高股息ETF持續熱燒，國泰永續高股息（00878）作為受益人數領先的標的，一直是許多小資存股族的配置首選。近日，財經Youtuber杉本在最新影片中大方揭露自己持有100張00878的實戰過程，杉本指，許多人看到百張持股的第一反應是「很有錢」，但這背後代表的並非暴發戶心態，而是一場關於「時間與紀律」的長跑。

百張持股的資產價值與「現金流」邏輯

杉本透過資產規模模型分析，以00878股價約22元計算，累積100張的總資產規模約為220萬元。這對一般上班族而言或許看似巨大，但杉本強調，100張並非一蹴可幾的數字，而是由無數次小額投資慢慢累積而成的結果。

在現金流部分，杉本建構了股息模型：若以單季配息0.42元估算，100張持股一年可產出約16.8萬元的股息，換算每月平均約1.4萬元。

杉本指稱，這筆錢或許無法立刻致富，卻能徹底翻轉投資心態。當帳戶開始產生穩定現金流時，投資人不再只盯著帳面虧損，而是能將市場波動視為過程，將核心價值聚焦在長期的息收回報。

時間地圖揭密：月存1萬 11.5年達成百張目標

為了讓粉絲更清楚達標路徑，杉本整理了「00878時間地圖」。他假設將領到的股息持續滾入再投資，依據每月投入金額不同，達成百張目標的時間也大不相同：

每月投入5000元：約需17.5年。 每月投入1萬元：約需11.5年（此為多數上班族的常見節奏）。 每月投入2萬元：約需7年。 每月投入3萬元：僅需約5年即可達成百張。

杉本分析，投資的差距往往不在於誰比較聰明，而是在於誰願意「更早開始、更久堅持」。當持股突破100張的臨界點後，資產循環的「複利效應」將會更明顯，形成「股息再投資→持股增加→股息變多」的正向循環。

挑選00878的核心：季配息與成分股品質

在眾多高股息ETF（如00915、00713）中，杉本為何情有獨鍾00878？

他主要看中兩個特性：一是「季配息制度」提供的現金流節奏非常舒服；二是「成分股品質」，其持股多為台灣大型企業（金融、半導體、電子龍頭），在高股息與企業素質間取得了平衡。

杉本提醒，投資不應只看短期配息，而要思考標的在十年後是否仍具備存在價值。

結語：投資不是預測市場 而是「一直留在市場」

總結累積100張00878的心路歷程，杉本坦言沒有任何神奇技巧，僅是做到「慢慢買進、股息再投入、給予時間」這三件事。他語重心長地表示，市場永遠會有升息或景氣循環等波動，但長期趨勢通常向上。

杉本表示，投資的本質不是預測下一次市場走向，而是確保自己能一直留在市場裡。對於現在只有幾張持股的投資人，杉本鼓勵不必覺得遙不可及，只要持續累積並讓時間為你工作，目標其實比想像中更近。

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