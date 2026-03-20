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光通訊不甩 Fed 放鷹集體回神 00988A 衝新高居主動式 ETF 第一

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

聯準會（Fed）放鷹喊今年降息恐只剩一碼空間，全球股市震盪之際，光通訊族群集體回神，龍頭大廠Lumentum 、Coherent領軍上漲，以這兩檔為核心持股的主動統一全球創新（00988A），20日早盤衝上新高價13.48元，漲幅一度高達2%，成為今早主動式ETF中漲勢最強的一檔。

觀察主動式ETF今日早盤表現，除了00988A大漲創新高、位居漲幅第一名外，緊跟其後的則是主動元大AI新經濟、主動台新龍頭成長等，均為布局全球的海外主動式ETF。

邁入2026年以來，受到AI泡沫疑雲、國際戰火、降息推遲等事件影響，全球股市波動加大，考驗主動式ETF經理人選股眼光。

比較近三個月主動式ETF的績效表現，前兩名全是統一投信旗下商品；第一名為主動統一台股增長，漲幅高達31.5%；第二名則是主動統一全球創新，漲幅也有30.05%。主動統一台股增長、主動統一全球創新的好表現，也擦亮統一投信在主動操盤領域的金字招牌。

統一投信投研團隊表示，地緣政治不確定因素雖未排除，但是目前市場預期Fed在今年下半年仍有降息機會，有利股市資金流動性。整體而言，AI需求持續增加，加上資金流動性無虞，將有助於台股供應鏈營收成長，成為台股長線成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯準會 統一投信 降息

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